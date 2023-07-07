中銀香港連續十六年榮獲「中小企業最佳拍檔獎」及首獲「ESG 領先企業獎」 全方位協助中小企數碼升級轉型 

▲ 中銀香港榮獲由香港中小型企業總商會頒發的「中小企業最佳拍檔金獎」及「ESG領先企業獎」，分別由中銀香港工商金融部助理總經理霍慧玲（右）及助理總經理劉浩勤（左）代表領獎。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）榮獲由香港中小型企業總商會頒發的「中小企業最佳拍檔金獎」，以表揚本行連續十六年獲得「中小企業最佳拍檔獎」。此外，中銀香港亦榮獲今年新設的「ESG 領先企業獎」，印證本行於推動 ESG 發展的卓越表現。

中銀香港作為中小企業的最佳拍檔，致力提供全方位商業及數碼銀行服務，包括7x24 線上開戶及貸款申請、BoC Bill 電子收款、ERP 雲服務—雲會計、iGTB NET 等，方便中小企隨時隨地處理本地及跨境銀行業務。中銀香港亦透過應用替代數據，利用企業日常營運數據簡化貸款審批流程，為中小企客戶解決融資困難的痛點。在 ESG 發展方面，為協助客戶低碳轉型，本行推出綠色存款、綠色貸款、綠色按揭、綠色保險、發行及投資綠色債劵、提供綠色顧問及認證等服務，積極推動綠色金融發展。

隨著數碼銀行服務的使用日漸普及，現時本行中小企新開戶中，逾九成已開通使用中銀香港 iGTB 企業網上銀行服務。為進一步提升中小企客戶的服務體驗，中銀香港更推出一站式企業資訊數碼平台「中銀商聚」流動應用程式，匯聚本地、大灣區及東南亞營商資訊，協助中小企掌握市場最新動向。據本行最近的用戶調查意見顯示，用戶普遍認為「中銀商聚」內容多元化、資訊實時且功能方便實用，有助激發創新思維及擴大商業視野，特別是最新推出「商聚夥伴」的人脈搜尋功能，可讓「中銀商聚」用戶與潛在的商務合作夥伴連繫，有助增加企業之間的聯動，發掘更多商機。同時，本行一直致力實踐 ESG 理念，將 ESG 元素融入產品及服務，與中小企共同推動可持續發展。

「中小企業最佳拍檔獎」由香港中小型企業總商會主辦，評審委員會由香港特別行政區政府官員、業界及學術界代表組成，根據企業在產品、服務、客戶溝通及企業社會責任等方面的表現評選出獲獎機構。今年大會加設「ESG 領先企業獎」，以嘉許推動 ESG 成效卓越的企業。



(特約)