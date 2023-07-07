泰坦號CEO曾被問失聯點算好 竟稱「實死無生」

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）早前確認發生內爆，船上5人罹難。涉事潛水器公司OceanGate Expeditions的總裁拉什（Stockton Rush）曾被問及失聯如何應對，他竟稱「實死無生」。

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Discovery Channel攝影師Brian Weed日前受訪透露，2021年登上泰坦號拍攝節目《Expedition Unknown》時曾與拉什有過一段「奇怪」對話。當時Brian詢問，一旦潛艇被迫在不接近母艇的海域上水，應該如何應對。

拉什表示，艙內供氧夠4至5日使用，言下之意相信是足夠等到救援。根據泰坦號設計，艙門必須由外部開啟。Brian繼續追問如果始終與母艇失聯後，拉什表示「反正死梗」（you're dead anyway.）。

Brian回想直言，拉什的答案十分奇怪，似乎對生死有種毫不在乎的態度。Brian嘗試解讀，指拉什應該認為如果無法獲救，即使能夠自行打開艙門亦無濟於事，只是驚訝於對方的態度。

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同時，Brian憶述當日下潛經歷，直指當時潛艇多次出現機械故障及溝通問題，令他感到不安全。Brian透露團隊原定同年夏天有意再乘泰坦號，拍攝鐵達尼號殘骸，行程正好與今次事故相同。

Brian坦言對隨泰坦號深潛感到不安，最終決定退出攝影團隊。《Expedition Unknown》製作方亦未有繼續拍攝相關內容。

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責任編輯：吳漢培