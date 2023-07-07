【李小加創業】滴灌通與恒生簽1500萬美元信貸協議　擴大融資渠道組合

▲ 滴灌通與恒生簽1500萬美元信貸協議 擴大融資渠道組合

由港交所前行政總裁李小加、東英金融前舵手張高波創辦的滴灌通公布，與恒生銀行 （00011） 簽署1500萬美元的定期信貸，擴大融資渠道組合，有助提高滴灌通對小微企業的資金投放能力，為更多需要資金的企業提供現金流。

滴灌通指出，傳統產品難以完全滿足小微企業的獨特融資需求，而公司可利用該筆信用貸款，發展創新資產類別（DROs， Daily Revenue Obligations） ，為小微企業提供更可持續和負擔得起的融資渠道。

滴灌通創始人兼主席李小加表示，滴灌通希望以金融科技，開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以助力他們成長。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，是次融資乃恒生創新科技信貸基金 （InnoTech Fund）下其中一個項目。基金旨在推動普及金融，為創科發展提供資金支持，同時協助客戶把握中國商機。

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記者：伍鍵文