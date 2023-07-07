【著數優惠】 惠康78周年逾300件精選產品買1送1 限定7月8日周年大折日 全場貨品88折優惠

惠康適逢78周年，7月繼續推出一系列「惠你慳，鮮至好！」優惠活動，有超過300件精選產品享買1送1優惠，以及星期六（7月8日）周年大折日—全場88折優惠。另外，超過150款新產品經已上架，亦有多重yuu精選禮遇。

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由7月7日至13日，超過300件產品推出買1送1優惠，精選心水貨品包括：各款筒裝薯片、壽桃各款急凍餸包（300至400克）、各款鴻福堂涼茶飲品、精選日韓醬汁、Meadows Home各款抽取式面紙（4或5包裝）及各款高潔絲草本抑菌安睡褲（細碼至加大碼）等。

此外，惠康將於7月8日舉行驚喜周年大折日，顧客於門市購物滿HK$178或於yuu網購超市購物滿HK$1,078即享88折優惠！

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惠康自5月起亦陸續增添超過150款新產品，以下3款為惠康獨家發售的新產品：

1. Premia迷你巧克力脆皮雪糕系列（45克x 3） 限定體驗價：HK$32（3支裝） 零售價：HK$48（3支裝） 2. 華園楓糖味小麻花（250克） 限定體驗價：HK$15.9 零售價：HK$24 3.海皇粥店艇仔粥（400克） 限定體驗價：HK$33.6 零售價：HK$42

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yuu亦為大家準備不同禮遇，記低以下日子到惠康盡情掃貨！

1. 7月7日至7月8日 - 以半價購買第2包指定日清或卡樂B穀物片 2. 7月7日至7月13日 - 以HK$55購買4包灣仔碼頭水餃或煎餃（9至10隻裝），加HK$10換購第5包 - 以HK$32購買1盒立頓金裝或原味奶茶（20包裝） - 憑500分加HK$25換購Meadows煙肉1包 3. 7月7日至7月20日 - 購買任何防曬產品即可賺8x積分

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