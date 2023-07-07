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【著數優惠】 惠康78周年逾300件精選產品買1送1 限定7月8日周年大折日 全場貨品88折優惠

理財智慧 17:30 2023/07/07

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惠康適逢78周年，7月繼續推出一系列「惠你慳，鮮至好！」優惠活動，有超過300件精選產品享買1送1優惠，以及星期六（7月8日）周年大折日—全場88折優惠。另外，超過150款新產品經已上架，亦有多重yuu精選禮遇。

【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）【見下頁

由7月7日至13日，超過300件產品推出買1送1優惠，精選心水貨品包括：各款筒裝薯片、壽桃各款急凍餸包（300至400克）、各款鴻福堂涼茶飲品、精選日韓醬汁、Meadows Home各款抽取式面紙（4或5包裝）及各款高潔絲草本抑菌安睡褲（細碼至加大碼）等。

此外，惠康將於7月8日舉行驚喜周年大折日，顧客於門市購物滿HK$178或於yuu網購超市購物滿HK$1,078即享88折優惠！

【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）【見下頁

 

按圖看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

惠康自5月起亦陸續增添超過150款新產品，以下3款為惠康獨家發售的新產品：

1. Premia迷你巧克力脆皮雪糕系列（45克x 3）

限定體驗價：HK$32（3支裝）

零售價：HK$48（3支裝）

 

2. 華園楓糖味小麻花（250克）

限定體驗價：HK$15.9

零售價：HK$24

 

3.海皇粥店艇仔粥（400克）

限定體驗價：HK$33.6

零售價：HK$42

【戶戶送調查】逾八成受訪者成為戶戶送外送專員因工作有彈性 一半受訪者只視為副業【見下頁

yuu亦為大家準備不同禮遇，記低以下日子到惠康盡情掃貨！

1. 7月7日至7月8日

- 以半價購買第2包指定日清或卡樂B穀物片

 

2. 7月7日至7月13日

- 以HK$55購買4包灣仔碼頭水餃或煎餃（9至10隻裝），加HK$10換購第5包

- 以HK$32購買1盒立頓金裝或原味奶茶（20包裝）

- 憑500分加HK$25換購Meadows煙肉1包

 

3. 7月7日至7月20日

- 購買任何防曬產品即可賺8x積分

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撰文 : 陳美鳳

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