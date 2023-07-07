▲ 【港交所388】聯交所上市委員會有5名新成員 Renu Bhatia獲委任為主席

港交所 （00388） 旗下聯交所宣布，委任主板及GEM上市委員會（合稱上市委員會）成員，即時生效。上市委員會有5名新成員，包括陳志銓、陳立德、廖家俊、李俊豪及Ronnie Lim，接替退任的包凱、劉伯偉、蒲海濤、華裕能及黃宇錚。聯交所感謝5位退任成員任內在上市委員會的服務。

現年60歲的Renu Bhatia獲委任為上市委員會主席，陳覺忠及Terence Keyes繼續擔任副主席，至於Matthew Emsley則獲委任為副主席。

今年上市提名委員會由3名港交所非執行董事（主席史美倫、董事洪丕正及董事謝清海），以及證監會主席、行政總裁及一名執行董事（主席雷添良、行政總裁梁鳳儀及執行董事戴霖）組成。上市提名委員會於2023年1月4日及2023年3月21日的新聞稿中，邀請有意擔任上市委員會職務的人士提出申請，共接到53份申請。上市提名委員會感謝所有申請人。

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編輯：陳韻妍