【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬

▲ 下半年港元定存首現長息王

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半年結後港元拆息仍全綫爆升至5厘，據報發鈔行水緊向金管局撲水31億元，難怪7月開局首周有7間港銀加港元定期存款息，且連環出現3個新高息，專家料以半年結後拆息扯高難下，疊加市傳挾持4厘息的銀債快將開賣，業界被迫加息迎戰。

銀行 定期存款利率（厘） 1個月 3個月 4個月 6個月 1年 建行亞洲 3.5 交銀香港 3.65 花旗 3.79 星展 4 4 PAOB 4 集友 188天4.08厘 招商永隆 4.1 4.1 4.1 創興 3.05 4.15 渣打 4.2 東亞 4.2 大眾銀行 4.2 4.2 4.2 信銀國際 4.2 4.2 南商 4.3 大眾財務 4.3 華僑銀行 388天4.5厘 富邦 4.1

周三（5日）金管局通過貼現窗操作向銀行注入31億元流動性，繼5月29日注資37.65億元後，另一大額投放。市傳渣打以貼現窗利率5.5厘伸手，但並非計錯數導致水緊，主因是交易對手未有如期拆出資金還款找數；渣打拒絕置評。

1個月拆息5.05厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.06厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第三季港元3個月拆息料為5.28厘，年底預測為5.53厘。

惟半年結後超高息爭相下架，虛銀富融（Fusion Bank）1個月10厘，以至創興3個月4.4厘等，已於6月底屆滿。

建行亞洲延7天20厘高息王至9月底

甫踏入下半年首周，吸存戰有兩大焦點︰

（1）破頂息再現：搶閘於7月加息的華僑銀行，3招齊發，既提高388天0.12厘至4.5厘，膺長息王；又上調半年期0.67厘，新息率至4.25厘，晉級榜首；且把門檻從20萬元驟降至10萬元的新資金。

大眾銀行縱使勁升1年期0.2厘至4.2厘，超越富邦的4.1厘，但仍不敵旗下「財仔」、大眾財務調高1年0.2厘至4.3厘，榮登一哥；以入場費50萬元計，穩袋息2.15萬；存100萬更賺息4.3萬元，以港股未有七翻身，連跌3天累挫近千點，恒指失守萬九點，凸顯定存保本賺息。

（2）6行延長特惠息：天星（AirStar Bank）夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink，新客開戶賺積分，兼且開立半年定存獲加息券1.5厘，截止期由6月尾順延至9月底。同樣，工銀亞洲98天4.2厘、東亞兩個月4.8厘、渣打香港7天享8厘息、星展7天10厘、以及冠全城的建行亞洲7天20厘，皆延長優惠。

高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

3個月：建行亞洲4.4厘

半年：華僑銀行4.25厘

1年：大眾財務4.3厘

兩年：招商永隆3厘

銀債發行額加碼至500億 包底息4厘遜於定存4.3厘

俗稱「長者iBond」的銀債，今年的發行規模加碼至500億元，參考去年墊底息4厘，市料吸引避險族認購。

銀債若於8月底推售，專家指屆時中小銀行面對競爭，料再掀新一輪加息戰。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢率先表態指，該行有意作為銀債的中介商；然而，假如銀債的保證年回報只是4厘，不及銀行定期存款息（一年定存現時最高有4.3厘），唯恐吸引力打折，相信政府或會上調保底息。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債一向甚受歡迎，故此該行也會參與；但因現時港元存息高企，若銀債提升回報至逾4厘以上，會更加受歡迎。

問及60歲以上耆英佔該行客戶比重，陳志偉透露，該行扎根香港超過70年，擁有不少關係密切的長者客戶，而銀債風險極低、靈活性高、回報也吸引，所以甚受他們歡迎。

論盡4大行，市傳滙豐已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港 （02388） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。

比拼4大行：

3個月：滙豐、中銀香港及恒生3.3厘

半年期：渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）、恒生3.3厘

1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，隨着半年結過去，企業的資金需求或有所回落，銀行未必急需以較高利率「搶存款」。而個別銀行或考慮其自身資金情況，不排除會提供一些短期利率優惠，冀吸引存款，以便管理流動性。

大新預期，下半年美國或會繼續加息，港元同業拆息回落空間有限，料1個月拆息仍會在5厘水平反覆向上。

至於虛擬銀行，本周兩行有變動，富融撤1個月10厘息；而平安壹賬通（PAOB）減9個月年息至3.4厘，尚幸仍穩居榜首。

虛銀長短息王：

1個月：PAOB3.3厘

3個月：PAOB4厘

半年期：富融及PAOB的3.7厘

9個月：PAOB3.4厘

1年期：匯立3.6厘，Mox 3.5厘，PAOB及livi bank齊報3.4厘；天星3.1厘，眾安3.01厘與富融3厘

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

那邊廂，螞蟻銀行（Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，但須完成大兩任務是：

（1）須在7月14日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，

（2）在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。

可在7月14日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，1個月也有7厘的存款利率獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



