【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬

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【轉數快】轉數快累計逾1241萬個戶口 上半年激增93萬個新登記
半年結後港元拆息仍全綫爆升至5厘，據報發鈔行水緊向金管局撲水31億元，難怪7月開局首周有7間港銀加港元定期存款息，且連環出現3個新高息，專家料以半年結後拆息扯高難下，疊加市傳挾持4厘息的銀債快將開賣，業界被迫加息迎戰。
|銀行
|定期存款利率（厘）
|1個月
|3個月
|4個月
|6個月
|1年
|建行亞洲
|3.5
|交銀香港
|3.65
|花旗
|3.79
|星展
|4
|4
|PAOB
|4
|集友
|188天4.08厘
|招商永隆
|4.1
|4.1
|4.1
|創興
|3.05
|4.15
|渣打
|4.2
|東亞
|4.2
|大眾銀行
|4.2
|4.2
|4.2
|信銀國際
|4.2
|4.2
|南商
|4.3
|大眾財務
|4.3
|華僑銀行
|388天4.5厘
|富邦
|4.1
周三（5日）金管局通過貼現窗操作向銀行注入31億元流動性，繼5月29日注資37.65億元後，另一大額投放。市傳渣打以貼現窗利率5.5厘伸手，但並非計錯數導致水緊，主因是交易對手未有如期拆出資金還款找數；渣打拒絕置評。
1個月拆息5.05厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.06厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第三季港元3個月拆息料為5.28厘，年底預測為5.53厘。
惟半年結後超高息爭相下架，虛銀富融（Fusion Bank）1個月10厘，以至創興3個月4.4厘等，已於6月底屆滿。
建行亞洲延7天20厘高息王至9月底
甫踏入下半年首周，吸存戰有兩大焦點︰
（1）破頂息再現：搶閘於7月加息的華僑銀行，3招齊發，既提高388天0.12厘至4.5厘，膺長息王；又上調半年期0.67厘，新息率至4.25厘，晉級榜首；且把門檻從20萬元驟降至10萬元的新資金。
大眾銀行縱使勁升1年期0.2厘至4.2厘，超越富邦的4.1厘，但仍不敵旗下「財仔」、大眾財務調高1年0.2厘至4.3厘，榮登一哥；以入場費50萬元計，穩袋息2.15萬；存100萬更賺息4.3萬元，以港股未有七翻身，連跌3天累挫近千點，恒指失守萬九點，凸顯定存保本賺息。
（2）6行延長特惠息：天星（AirStar Bank）夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink，新客開戶賺積分，兼且開立半年定存獲加息券1.5厘，截止期由6月尾順延至9月底。同樣，工銀亞洲98天4.2厘、東亞兩個月4.8厘、渣打香港7天享8厘息、星展7天10厘、以及冠全城的建行亞洲7天20厘，皆延長優惠。
銀債發行額加碼至500億 包底息4厘遜於定存4.3厘
俗稱「長者iBond」的銀債，今年的發行規模加碼至500億元，參考去年墊底息4厘，市料吸引避險族認購。
銀債若於8月底推售，專家指屆時中小銀行面對競爭，料再掀新一輪加息戰。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢率先表態指，該行有意作為銀債的中介商；然而，假如銀債的保證年回報只是4厘，不及銀行定期存款息（一年定存現時最高有4.3厘），唯恐吸引力打折，相信政府或會上調保底息。
上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債一向甚受歡迎，故此該行也會參與；但因現時港元存息高企，若銀債提升回報至逾4厘以上，會更加受歡迎。
問及60歲以上耆英佔該行客戶比重，陳志偉透露，該行扎根香港超過70年，擁有不少關係密切的長者客戶，而銀債風險極低、靈活性高、回報也吸引，所以甚受他們歡迎。
論盡4大行，市傳滙豐已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港 （02388） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。
大新銀行經濟研究及投資策略部認為，隨着半年結過去，企業的資金需求或有所回落，銀行未必急需以較高利率「搶存款」。而個別銀行或考慮其自身資金情況，不排除會提供一些短期利率優惠，冀吸引存款，以便管理流動性。
大新預期，下半年美國或會繼續加息，港元同業拆息回落空間有限，料1個月拆息仍會在5厘水平反覆向上。
至於虛擬銀行，本周兩行有變動，富融撤1個月10厘息；而平安壹賬通（PAOB）減9個月年息至3.4厘，尚幸仍穩居榜首。
順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
那邊廂，螞蟻銀行（Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，但須完成大兩任務是：
（1）須在7月14日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，
（2）在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。
可在7月14日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，1個月也有7厘的存款利率獎賞。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君