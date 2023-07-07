【港元定存】 港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬元

▲ 下半年港元定存首現長息王

半年結後港元拆息仍全綫爆升至5厘，據報發鈔行水緊向金管局撲水31億元，難怪7月開局首周有7間港銀加港元定期存款息，且連環出現3個新高息，市料中小行續勇進加定存息，但頭寸充裕的大行卻掉頭減息。

甫踏入下半年，有16間銀行調整存息，當中7加4減，另有5行頻密調整加減不一。專家以半年結後拆息扯高難下，疊加市傳挾持4厘息的銀債快將開賣，業界被迫加息迎戰。

本周調整息率的銀行︰

銀行 定期存款利率(厘) 備註 1個月 3個月 4個月 6個月 1年 建行亞洲 3.5 上調0.1厘 交銀香港 3.65 上調0.05厘 花旗 3.79 上調0.06厘 星展 4 4 兩存期上調0.05厘 PAOB 4 上調0.4厘 集友 188天4.08厘 推慶回歸定存優惠 招商永隆 4.1 4.1 4.1 3存期下調0.1厘 創興 3.05 4.15 1個月存期下調0.95厘 3個月存期上調0.15厘 渣打 4.2 下調0.2厘 東亞 4.2 下調0.2厘 大眾銀行 4.2 4.2 4.2 3存期上調0.2厘 信銀國際 4.2 4.2 3個月存期下調0.05厘 6個月存期上調0.1厘 南商 4.3 上調0.45厘 大眾財務 4.3 上調0.2厘 華僑銀行 388天4.5厘 上調0.12厘 富邦 4.1 撤去同存期4.5厘

本周三（5日）金管局通過貼現窗操作向銀行注入31億元流動性，繼5月29日注資37.65億元後，另一大額投放。市傳渣打以貼現窗利率5.5厘伸手，但並非計錯數導致水緊，主因是交易對手未有如期拆出資金還款找數；渣打拒絕置評。

1個月拆息現為5.05厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.06厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第三季港元3個月拆息料為5.28厘，年底預測為5.53厘。

惟半年結後超高息爭相下架，比方︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛銀富融（Fusion Bank）1個月10厘；以至創興3個月4.4厘等，已於6月底屆滿。

▼ 點擊圖片放大

■富融撤1個月10厘 建行亞洲延7天20厘高息王至9月底

甫踏入下半年首周，吸存戰有兩大焦點︰

(1)破頂息再現：搶閘於7月加息的華僑銀行，3招齊發，既提高388天0.12厘至4.5厘，膺長息王；又上調半年期0.67厘，新息率至4.25厘，晉級榜首；且把門檻從20萬元驟降至10萬元的新資金。

大眾銀行縱使勁升1年期0.2厘至4.2厘，超越富邦的4.1厘，但仍不敵旗下「財仔」、大眾財務調高1年0.2厘至4.3厘，榮登一哥；以入場費50萬元計，穩袋息2.15萬；存100萬更賺息4.3萬元，以港股未有七翻身，連跌3天累挫近千點，恒指失守萬九點，凸顯定存保本賺息。

(2)6行延長特惠息：小米(01810)牽頭虛銀天星(AirStar Bank)夥拍中移動(00941)旗下MyLink，新客開戶賺積分，兼且開立半年定存獲加息券1.5厘，截止期由6月尾順延至9月底。同樣，工銀亞洲98天4.2厘、東亞兩個月4.8厘、渣打香港7天享8厘息、星展7天10厘、以及冠全城的建行亞洲7天20厘，皆延長優惠。

綜觀高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月：建行亞洲4.4厘

半年：華僑銀行4.25厘

1年：大眾財務4.3厘

兩年：招商永隆3厘

■銀債發行額加碼至500億元 包底息4厘遜於定存4.3厘

另方面，經紀行若有興趣參與分銷專攻60歲老友記申請的銀債，須於今天(7月7日)向金管局提交承諾書。俗稱「長者iBond」的銀債，今年的發行規模加碼至500億元，參考去年墊底息4厘，市料吸引避險族認購。

銀債若於8月底推售，專家指屆時中小銀行面對競爭，料再掀新一輪加息戰。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢率先表態指，該行有意作為銀債的中介商；然而，假如銀債的保證年回報只是4厘，不及銀行定期存款息(一年定存現時最高有4.3厘)，唯恐吸引力打折，相信政府或會上調保底息。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債一向甚受歡迎，故此該行也會參與；但因現時港元存息高企，若銀債提升回報至逾4厘以上，會更加受歡迎。

問及60歲以上耆英佔該行客戶比重，陳志偉透露，該行扎根香港超過70年，擁有不少關係密切的長者客戶，而銀債風險極低、靈活性高、回報也吸引，所以甚受他們歡迎。

論盡4大行，市傳滙豐(HSBC)已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港(02388)推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應本報查詢指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。

比拼4大行：

3個月：

滙豐、中銀香港及恒生(00011)3.3厘

半年期：

渣打4.2厘(優先私人理財戶，10萬元新錢)

滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘(1萬元新錢，網上優惠)

恒生3.3厘

1年期：

中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

大新銀行(02356)經濟研究及投資策略部認為，隨着半年結過去，企業的資金需求或有所回落，銀行未必急需以較高利率「搶存款」。而個別銀行或考慮其自身資金情況，不排除會提供一些短期利率優惠，冀吸引存款，以便管理流動性。

大新預期，下半年美國或會繼續加息，港元同業拆息回落空間有限，料1個月拆息仍會在5厘水平反覆向上。

至於虛擬銀行，本周兩行有變動，富融撤1個月10厘息；而減完又加的平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)，減9個月年息至3.4厘，尚幸仍穩居榜首；又取消5個月3.7厘。

■螞蟻銀行順延30厘超高活期息至7月14日 存10萬1個月速賺2500元利息

虛銀長短息王：

1個月：PAOB3.3厘

3個月：PAOB4厘

半年期：富融及PAOB的3.7厘

9個月：PAOB3.4厘

1年期：匯立3.6厘，跑贏Mox 的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

那邊廂，螞蟻銀行(Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，但須完成大兩任務是：

(1)須在7月14日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，

(2)在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。

可在7月14日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，1個月也有7厘的存款利率獎賞。

更多【高息定存】文章

相關文章：【加元定存】花旗料加拿大下周三壓軸加息0.25厘 加元定存息最高13.9厘

【港元定存】星展香港推定存推廣 港元1星期定存可享達10厘年利率

【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭加息周期完結

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯:李勝君



