【港元定存】 港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬元

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【轉數快】轉數快累計逾1241萬個戶口 上半年激增93萬個新登記
半年結後港元拆息仍全綫爆升至5厘，據報發鈔行水緊向金管局撲水31億元，難怪7月開局首周有7間港銀加港元定期存款息，且連環出現3個新高息，市料中小行續勇進加定存息，但頭寸充裕的大行卻掉頭減息。
甫踏入下半年，有16間銀行調整存息，當中7加4減，另有5行頻密調整加減不一。專家以半年結後拆息扯高難下，疊加市傳挾持4厘息的銀債快將開賣，業界被迫加息迎戰。
本周調整息率的銀行︰
|銀行
|定期存款利率(厘)
|備註
|1個月
|3個月
|4個月
|6個月
|1年
|建行亞洲
|3.5
|上調0.1厘
|交銀香港
|3.65
|上調0.05厘
|花旗
|3.79
|上調0.06厘
|星展
|4
|4
|兩存期上調0.05厘
|PAOB
|4
|上調0.4厘
|集友
|188天4.08厘
|推慶回歸定存優惠
|招商永隆
|4.1
|4.1
|4.1
|3存期下調0.1厘
|創興
|3.05
|4.15
|
1個月存期下調0.95厘
3個月存期上調0.15厘
|渣打
|4.2
|下調0.2厘
|東亞
|4.2
|下調0.2厘
|大眾銀行
|4.2
|4.2
|4.2
|3存期上調0.2厘
|信銀國際
|4.2
|4.2
|
3個月存期下調0.05厘
6個月存期上調0.1厘
|南商
|4.3
|上調0.45厘
|大眾財務
|4.3
|上調0.2厘
|華僑銀行
|388天4.5厘
|上調0.12厘
|富邦
|4.1
|撤去同存期4.5厘
本周三（5日）金管局通過貼現窗操作向銀行注入31億元流動性，繼5月29日注資37.65億元後，另一大額投放。市傳渣打以貼現窗利率5.5厘伸手，但並非計錯數導致水緊，主因是交易對手未有如期拆出資金還款找數；渣打拒絕置評。
1個月拆息現為5.05厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.06厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第三季港元3個月拆息料為5.28厘，年底預測為5.53厘。
惟半年結後超高息爭相下架，比方︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛銀富融（Fusion Bank）1個月10厘；以至創興3個月4.4厘等，已於6月底屆滿。
■富融撤1個月10厘 建行亞洲延7天20厘高息王至9月底
甫踏入下半年首周，吸存戰有兩大焦點︰
(1)破頂息再現：搶閘於7月加息的華僑銀行，3招齊發，既提高388天0.12厘至4.5厘，膺長息王；又上調半年期0.67厘，新息率至4.25厘，晉級榜首；且把門檻從20萬元驟降至10萬元的新資金。
大眾銀行縱使勁升1年期0.2厘至4.2厘，超越富邦的4.1厘，但仍不敵旗下「財仔」、大眾財務調高1年0.2厘至4.3厘，榮登一哥；以入場費50萬元計，穩袋息2.15萬；存100萬更賺息4.3萬元，以港股未有七翻身，連跌3天累挫近千點，恒指失守萬九點，凸顯定存保本賺息。
(2)6行延長特惠息：小米(01810)牽頭虛銀天星(AirStar Bank)夥拍中移動(00941)旗下MyLink，新客開戶賺積分，兼且開立半年定存獲加息券1.5厘，截止期由6月尾順延至9月底。同樣，工銀亞洲98天4.2厘、東亞兩個月4.8厘、渣打香港7天享8厘息、星展7天10厘、以及冠全城的建行亞洲7天20厘，皆延長優惠。
綜觀高息榜：
7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底
1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
3個月：建行亞洲4.4厘
半年：華僑銀行4.25厘
1年：大眾財務4.3厘
兩年：招商永隆3厘
■銀債發行額加碼至500億元 包底息4厘遜於定存4.3厘
另方面，經紀行若有興趣參與分銷專攻60歲老友記申請的銀債，須於今天(7月7日)向金管局提交承諾書。俗稱「長者iBond」的銀債，今年的發行規模加碼至500億元，參考去年墊底息4厘，市料吸引避險族認購。
銀債若於8月底推售，專家指屆時中小銀行面對競爭，料再掀新一輪加息戰。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢率先表態指，該行有意作為銀債的中介商；然而，假如銀債的保證年回報只是4厘，不及銀行定期存款息(一年定存現時最高有4.3厘)，唯恐吸引力打折，相信政府或會上調保底息。
上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，銀債一向甚受歡迎，故此該行也會參與；但因現時港元存息高企，若銀債提升回報至逾4厘以上，會更加受歡迎。
問及60歲以上耆英佔該行客戶比重，陳志偉透露，該行扎根香港超過70年，擁有不少關係密切的長者客戶，而銀債風險極低、靈活性高、回報也吸引，所以甚受他們歡迎。
論盡4大行，市傳滙豐(HSBC)已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港(02388)推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應本報查詢指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。
比拼4大行：
3個月：
滙豐、中銀香港及恒生(00011)3.3厘
半年期：
渣打4.2厘(優先私人理財戶，10萬元新錢)
滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘(1萬元新錢，網上優惠)
恒生3.3厘
1年期：
中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘
大新銀行(02356)經濟研究及投資策略部認為，隨着半年結過去，企業的資金需求或有所回落，銀行未必急需以較高利率「搶存款」。而個別銀行或考慮其自身資金情況，不排除會提供一些短期利率優惠，冀吸引存款，以便管理流動性。
大新預期，下半年美國或會繼續加息，港元同業拆息回落空間有限，料1個月拆息仍會在5厘水平反覆向上。
至於虛擬銀行，本周兩行有變動，富融撤1個月10厘息；而減完又加的平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)，減9個月年息至3.4厘，尚幸仍穩居榜首；又取消5個月3.7厘。
■螞蟻銀行順延30厘超高活期息至7月14日 存10萬1個月速賺2500元利息
虛銀長短息王：
1個月：PAOB3.3厘
3個月：PAOB4厘
半年期：富融及PAOB的3.7厘
9個月：PAOB3.4厘
1年期：匯立3.6厘，跑贏Mox 的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。
順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
那邊廂，螞蟻銀行(Ant Bank）把30厘活期息的截止期，由6月底延至7月14日才截止，但須完成大兩任務是：
(1)須在7月14日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，
(2)在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。
可在7月14日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，1個月也有7厘的存款利率獎賞。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯:李勝君