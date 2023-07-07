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英國房價六月以12年來最快速度下降 抵押貸款利率或在長時間內保持較高水平

環球政經 15:37 2023/07/07

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英國抵押貸款機構哈利法克斯（Halifax）周五（7日）表示，英國房價在上個月以12年來的最快速度下降，利率飆升可能預示著住房市場將更加疲軟。

哈利法克斯說，6月份房價同比下降了2.6%，而5月份下降了1.1%。這是自2011年6月以來的最大跌幅。本月，房價下降了0.1%，而5月份的月度降幅為0.2%。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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哈利法克斯抵押貸款部主任Kim Kinnaird說，每年的大幅下降反映了與一年前的房價峰值相比，過去幾個月的房價變動相對較小。

但是，由於英格蘭銀行與通貨膨脹作鬥爭，對其利率的預期不斷上升，導致抵押貸款成本急劇上升，這表明未來幾個月會更加疲軟。

Kinnaird說：「房價下滑的深度和持久性仍然難以預測，通貨膨脹的下降可能會提供一些支持。」他認為，隨著市場現在預測銀行利率的峰值超過6%，抵押貸款利率很可能會在更長時間內保持較高的水平，對家庭財務的擠壓將繼續下去。

投資者認為，頑固的通貨膨脹將迫使英國央行在12月前將利率提高到25年來的最高點6.5%。

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記者：張瑋婷

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