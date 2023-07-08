【清酒新世界@iM網欄】 鍋島·六 特別純米Classic系列

鍋島特別純米酒的系列可說是經典中的經典，說到經典當然不能錯過鍋島特別純米的Classic系列，Classic久不久就會轉用不同的酒米來釀造，最原始的版本是採用佐賀之華，後來更換用白菊，至於今年就開始採用山田錦，山田錦一般都用作釀造吟釀及大吟釀級別的清酒，所以用作釀造純米酒是較為罕見的。

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鍋島特別純米Classic系列一共有3款，包括：山田錦、愛山和赤磐雄町的。3款酒都是60%精米步合，Classic主要代表着富久千代酒造最原本最想釀造出來的味道的意思。而從2022年6月起鍋島正式採用山田錦釀造特別純米 Classic；與平常的鍋島特別純米不同概念的「經典」味道，不是華而不實的類型，而是一種滋潤、平靜的美味，香氣沉穩，屬於清淡型，酸味和鮮味的平衡很好，使用傳統的 9 號和14號酵母表達經典口味的系列。這種風格既可以在室溫下享用，也可以冷藏後享用，具有濃郁的自然味道和平靜的鮮味米香，更具有溫和的味道和辛辣的口感。這款酒也曾獲得2016年IWC銀賞！

第二款要介紹的是鍋島特別純米 Classic 赤磐雄町，同樣也擁有60%精米步合；鍋島特別釀造的純米特產，這個特產就是赤磐雄町，釀出來的清酒雖然口感清爽，但也能感受到熱帶水果的魅力。這很特別，這是因為使用的酒米是被稱為赤磐雄町的最優質古老酒米，最重要的是，它是用特殊手法和簡單而標準的釀造方法製成的。這款清酒跟突顯出酒米強度與杜氏手藝的完美結合。富久千代酒造採用單一類型的酵母，並且非常注重與膳食的相容性；此外，可愛的酸味和輕微的微碳酸與這款清酒相得益彰。這一款酒在2022年才推出，就已經獲得那年的IWC金賞，直到目前能看到這款酒的本尊也很困難，幾乎只能在社交平台看到照片，不過Sake Moment有，想嘗試的話不妨到Sake Moment查詢。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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