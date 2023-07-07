【日本核廢水】格羅西承認 IAEA國際專家組就報告現分歧

國際原子能機構（IAEA）已向日本政府提交，關於福島核電站排放核廢水的調查報告。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）周五（7日）承認，共同撰寫報告的國際專家團隊就報告出現分歧。但他強調報告內容在科學層面上無可挑剔。

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中國《環球時報》周四（6日）引述參與撰寫報告的中國原子能科學研究院研究員劉森林指，IAEA秘書處發表報告前雖有徵求專家組意見，但未達成協商一致就倉促發布報告，他對此表示遺憾。

他形容報告局限性很大，未包括核廢水淨化裝置有效性和長期可靠性、無法解決國際社會對日方排海决定正當性的關切、未就後續審查評估任務和長期監測安排作充分討論和妥善安排。

格羅西周五被問及專家組是否存在分歧時，表示聽過有人這樣説，但指報告內容在科學層面上無可挑剔。他又表示，沒有一位專家直接向他提出憂慮。

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格羅西指，IAEA的報告並不等同對日本政府計劃的認可或建議，只是表達計劃符合標準。

他續指，IAEA不偏袒任何一方，不站在日本、中國或南韓等任何一邊，會套用同一套標準。

格羅西又指他認真對待社會上的反對意見，但不能排除部分反對意見更多是受政治而非科學驅動的可能性。

他同時否認IAEA曾在發布最終報告前，提前將報告內容曝光給日本政府，形容有關説法很荒謬，強調IAEA得出的報告為獨立結論。

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責任編輯：鄭錦玲