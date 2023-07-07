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【談保說道】保險並非萬能靈藥 別淪保險消費系統燃料

理財智慧 19:27 2023/07/07

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過去40多年，香港與內地經濟的互動，提供了許多機會，給香港嬰兒潮的一代；他們馳聘中港兩地，開山劈石，沒有父蔭，也不是靠甚麼高等學歷，赤手空拳，卻能打出半壁江山；筆者也有不少客戶，是這樣走過人生。時至今日，許多已貴為祖父母輩，樂享天倫，或與子女孫兒，移居海外，又或者在繁華璀璨的香港，急迫擠擁的環頭巷尾，覓得寧靜的居所安老；當中卻有不少是停不得下來的！

筆者在1980年代中期認識一位客戶，未滿30歲，憑一部「客貨van」，本地運輸及開展中港貨櫃拖運，擴展兩地物流，建立起大中華的業務網絡；隨着國內港口成熟，香港貨運業潮退，他卻能在近15、16年內易轍，與國內名城都會，開展高級餐飲業務。

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【京東9618】京東7月13日發布「言犀」大模型 何曉冬：已能寫出30億字營銷文案【下一頁

內地醫療收費低廉

問他為何還要拼博，他回應，「唔通坐喺度等死呀！」

近兩年他出現心有餘而力不足的狀態，開始煩惱，會讓身邊人擔心，他自己也感覺到有許多健康不對稱的情況，包括氣頂、胸口翳悶、頭暈等，開始頻密發生；他人脈網絡廣闊，請來南中國的名醫來看病，卻不能給他安心。

年初內地解封，透過好友介紹，安排負責任的醫生，做了很徹底的檢查，照腸照胃，心血管掃描，跑步心電圖，住院普通病房一晚，逾5萬元；結果一切正常，他立即跑回戰場，繼續博殺！

3個月後，他突然通知筆者，過去一個月，出現幾次間歇性暈倒，每次只是維持不足半分鐘，便自行甦醒。當時身邊的人，立即陪他看醫生，檢查急診，醫生費用95元人民幣，驗血，造影檢查，費用200元人民幣。

後來他要看腦神經科醫生；要求筆者介紹，原本約好星期一下午，他專程回港看醫生，卻在周末晚上，再次暈倒，情況較為嚴重，他自行叫救護車，到附近的三甲級醫院，接受檢查，醫生建議入院，腦神經科、腦血管科等醫生，為他檢查診斷，住院6天，進行了全身掃描、腦血管掃描、心血管掃描、頸椎掃描等。作為自費病人，出院付費，只是6,000多元人民幣；出院摘要2頁紙，寫得滿滿，提醒他有隨時猝死的風險！醫生着他需要依時服藥，兼且定時覆診。

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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出院後3日，他趕回香港看醫生，一切報告給醫生細看，醫生為他檢查後，給他分析，65歲年齡血管老化乃是正常，情況並沒有他自己擔心的壞，一顆藥丸也沒有給他，着他放鬆心情。他心情稍為放鬆，匆匆與家人吃過去3年來的第一頓團圓飯！放下飯碗，又匆匆走回戰場拼博！

筆者估計他很快又要再看醫生，因為他以為自己還是30、40年前的體魄！他有2份醫療保險，每年保費8萬元有找，全數賠償，每年超過3,000萬元上限!離港前他囑咐妻子，緊盯着他這2份醫保，準時要交費，一定要續保！有不少這輩子的人，誤認為醫療保險和醫生，是保證健康的護身符！誰不知他們只是這個香港私營醫療系統，以及商業營辦保險消費系統的燃料。真正健康的基礎，是明白人生的季節，知所進退；一把年紀，就不應該再去承擔那麼大的壓力，好自為之！

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【下一頁

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撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第819期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱

 

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