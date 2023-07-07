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Tesla在中國引入引薦獎勵做法 受推薦新買家將回贈3500人民幣

環球政經 15:54 2023/07/07

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Tesla周五（7日）表示，它將引入引薦獎勵做法。如果客人有一位現有車主的推薦，新買家將會有相當於近500美元的現金獎勵，市場認為這將加深世界最大的電動汽車市場的價格戰。

Tesla表示，如果Model Y和Model 3汽車的新買家能舉出現有車主的推薦信，它將為其提供3500人民幣（483美元）的現金回饋。

Tesla還表示，新買家可以在90天內免費使用其增強型自動駕駛儀的駕駛輔助系統。

自今年年初在中國電動車市場掀起價格戰以來，Tesla已將Model 3在中國的基本價格降低了14%，並將其全球最暢銷的Model Y的價格降低了10%。

Tesla在宣布回扣的前一天，與其他15家公司一同加入了中國汽車工業協會的組織，包括中國電動汽車製造商蔚來、理想汽車和小鵬，承諾避免「非正常定價」，一些人將此解釋為威脅全行業利潤的價格戰休戰的信號。

大眾汽車中國區首席執行官Ralf Brandstatter上個月在中國總理李強出席的一次活動上發表講話時說，中國電動汽車市場的特點是 「高價格折扣 」和 「不健康的競爭環境」。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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Tesla周五在其微博賬戶上宣布了現金返利。 Tesla將繼續執行早先在6月宣布的優惠政策，向中國較昂貴的Model S和Model X汽車的買家提供7000元的返利。

周五，一些Tesla車主在網上公佈了他們的推薦代碼，並邀請其他人使用這些代碼，這表明現金返利可能會廣泛用於新買家。

本周早些時候公佈的數據顯示，Tesla在第二季度售出了創紀錄的247,217輛中國製造的汽車。這是它在2020年初開始從上海工廠交付車輛以來的最高紀錄。Tesla第二季度在上海生產的汽車銷量佔其全球交付量的一半以上。

雖然Tesla和競爭對手的降價措施推動了今年早些時候中國市場的銷售，但最近幾個月這些收益開始放緩，促使地方政府推出更多的買家激勵措施，包括對電動汽車的購買稅減免。

本周早些时候，Tesla在日本将Model 3和Model Y的價格降低了3%至4%。

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記者：張瑋婷

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