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【恒指改革】主要上市外國公司可納恒生指數、恒生科指　11月起生效

股市 17:02 2023/07/07

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【恒指改革】主要上市外國公司可納恒生指數、恒生科指　11月起生效

恒生指數公司公布，有關外國公司被納入恒生指數候選資格諮詢總結，決定將主要上市的外國公司納入恒生指數及恒生科技指數選股範疇。外國公司個別成份股於恒指、恒生科指的比重上限設定為4%，外國公司合計比重上限為10%。換言之，外國公司在恒指的個股權重上限為大中華公司的一半。

恒指公司指出，今年11月進行的2023年第三季指數檢討開始，對恒生指數及恒生科技指數實施上述變動。

恒指公司表示，79%回覆人士支持將恒生指數重新定位為反映香港整體股票市場表現的指標，但部分人士建議初期應採取較謹慎的態度，對外國公司引入額外的條件或限制。恒生綜合大中型股指數中的主要上市外國公司將符合恒生指數成份股的候選資格。

除了外國公司可納入指數外，恒指公司維持現時甄選恒生指數成份股所採用的七個行業組別，並擬取消「香港」成份股數目上限，由原先固定在20至25家，改為至少20家，不設上限。有關變動同樣於11月後的恒指季檢生效。

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編輯：麥德銘

港股 股票 指數 恒生指數 恒生科技指數
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