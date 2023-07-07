【海濱活動】3大海濱公園夏日活動登場 兩大長廊推「免費基礎犬隻訓練」

發展局和海濱事務委員會以「生活新態度 ‧ 海濱新維度」為主題迎接夏日。由現時至9月中旬，在炮台山「東岸公園主題區」設置逾4米高的六角無限鏡室藝術裝置，及在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」設置機器人力克六角互動遊樂區，結合光影、藝術和互動遊樂等元素，為大眾帶來全新的海濱體驗。

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而位於荃灣的海濱長廊和位於堅尼地城的「卑路乍灣海濱長廊」，更分別於7月15及29日舉行「汪星人全接觸三部曲」，活動邀請到專業訓犬師講解犬隻訓練基礎概念，共分三部分，分階段讓較少接觸狗隻的人士、有意養狗的人士和狗主參與，學習解讀狗隻的身體語言，一步步了解人寵「社交禮儀」，以使日後可在海濱與寵物狗一同充分享受海濱空間。活動亦歡迎大家帶同繫上牽繩的寵物狗參加。

活動詳情：

「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動

日期：2023年7月15及29日（星期六）

費用：全免

報名方法：https://forms.gle/zKgLVC1jGKQ2GgRm7

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撰文：鄭日棱