▲ 【證監監管】梁鳳儀：近10年散戶參與交易額停滯不前 年內將諮詢GEM改革

證監會行政總裁梁鳳儀出席香港證券及投資學會活動時致辭提及，過去數年持續打擊「造殼」、唱高散貨活動，已令市場向更公平、更透明的方向發展，是時候重新整備部署，重新聚焦於吸納優質的小型股公司上市，預告港交所 （00388） 下半年將向公眾諮詢GEM改革方案。

梁鳳儀稱，不論對 GEM 採取任何改革舉措，應最好配合發展蓬勃的小型股生態系統的願景和路線圖，藉此支持小型股在 GEM 以至主板市場的流動性。另外，市場亦必先解決投資者需求和流動性的問題，因為在投資者欠缺興趣並進而導致股票流動性偏低的情況下，即使有更多公司加入，亦不大可能提升香港的上市市場。

散戶近10年參與港股金額停滯 小型股「僧多粥少」

梁鳳儀坦言，目前小型股流動性低迷，顯示缺乏投資者需求。她指出，香港及其他市場的機構投資者對小型股的持股 量均普遍偏低，但此情況在香港似乎更見明顯。

而且過去10年散戶投資者的交易金額停滯不前，在港股成交額近10年累增逾1倍之際，散戶佔市場總成交額的比重由2010年的25.8%，跌至2020年的15.5%。梁鳳儀補充，以最新投資者識別碼制度數據，最新散戶佔大市成交更跌至12%。

與此同時，小型股上市數目在過去10年急增，2015年至2018年期間有290宗上市市值低於5億的公司IPO，佔同期IPO宗數約48%，在導致有更多小型股基本上攤分並爭逐散戶投資者的同一資金池。

中介人應為質素把關

梁鳳儀稱，小型股暴增與「造殼」活動不無關係，部分更可能是部署「唱高散貨」騙局，當投資者一旦損手，便可能不會再踏足市場，因而可能會損害市場的流動性和估值，尤其是小型股板塊。

過去數年，證監會要求GEM必須引入公開認購部分、收緊反收購借殼上市規定、提高上市最低市值要求，連同集中打擊「唱高散貨」騙局，雖然凍結資產約值18億元、涉及10家目標股票可能只是冰山一角，未來仍要加強相關工作，但市場無疑已邁向更公平、更透明的方向發展。

梁鳳儀稱，現時正有需要改善本港市場的小型股質素，以重燃機構及散戶投資者的興趣。買方和賣方在內的市場參與者在這方面均擔當重要角色。要匯聚大量優質發行人，中介人 ── 尤其是保薦人和包銷商 ── 應為質素把關，在盡職審查中運用其專業知識來協助篩除有問題的公司。

她認為，有優質公司和可觀投資機遇，自然便有投資者入場，機構投資者若參與中小型股份IPO和交易，可推動研究需求，提高市場效益和透明度。該會也會與轄下投委會合作，教育散戶不應盲從網絡紅人或道聽途說的貼士作出投資決定。

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