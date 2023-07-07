【轉數快】轉數快累計逾1241萬個戶口 上半年激增93萬個新登記

▲ 轉數快按月驟增逾17萬個新戶口。

後疫情時代無礙電子錢包的上客量，今年上半年轉數快（FPS）新戶口激增逾93萬個。據香港銀行同業結算公司的最新統計，俗稱轉數快的銀行快速支付系統又再創新高，截至6月底止共錄得逾1,241.45萬個帳戶登記，要是跟去年底的1,147.66萬個戶口相比，今年首6個月累計增加逾93.78萬個登記；如以幅度計，驟升8.17%。

若只以單月比較，相比5月份的1,223.8萬個戶口，上月新戶口按月增加17.61萬個。

展望下半年，市料轉數快戶口持續攀升，畢竟第二期消費券計劃將於7月16日發放，總數約650萬名合資格永久性居民及新來港人士等，將獲發2,000元消費券；當中約10萬人，透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住、以及來港升學的合資格人士，可獲發1,000元。

■搶攻暑假消費商機 中銀BoC Pay預告系列優惠 包括現金賞

財政司司長陳茂波預計，第二期消費券為市場注入約130億元的消費力，市料不少中小商戶利用轉數快等電子支付，搶攻暑假的消費商機，望能加快經濟復甦的動力。

至於八達通、支付寶香港、微信支付香港、Tap & Go拍住賞、中銀香港（02388）BoC Pay、以及滙豐（HSBC）旗下PayMe， 已鬥谷着數爆搶客戰。

而BoC Pay 已預告一系列優惠 ，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享100元「現金賞」、以及總值高達5,000元「加碼理財賞」；其中後者覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境滙款等服務。

■銀行與金融機構鬥谷私人貸款 利用轉數快全天候過數

再者，轉數快被廣泛使用，就如近期渣打香港（02888）及建行亞洲等鬥谷私人貸款，普遍透過FPS過數，且吸引新加入者。

舉零在金融香港Zero Finance 旗下 X Wallet 為例，為全港首個 AI秒批貸款 App，針對年輕人的需求， 6月初首推全新「先買後付」功能 X PAY，為本地消費者提供創新的購物體驗。

「先買後付」消費模式在疫後日趨普及，消費者自由選擇綁定不同的信用卡後，透過 X PAY 在合作商戶消費，可分3期免息付款，即時買到心頭好和所需商品。

X PAY 作為新一代支付工具，更靈活安全的收款及付款特性，為本港商戶免費提供簡易清晰的商戶後台，處理結算、用戶確認及防欺詐行為；即使客人分3期支付，但商戶仍能在數天內收到整筆消費金額。

而X Wallet 採用自主研發 AI 和風險控制技術，真正零人手審批，5 秒內即刻知道審批結果，24/7 FPS 即時自動過數，消除與傳統借貸申請的耗時文書工作和流程，為用戶提供簡化的借貸體驗。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君