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【主權基金】日本國家養老基金第四財季投資收益逾10萬億日圓、抵銷首三季損失　總資產突破200萬億日圓創新高

股市 16:42 2023/07/07

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日本國家養老基金第四財季投資收益逾10萬億日圓、抵銷首三季損失　總資產突破200萬億日圓創新高

全球最大的日本國家養老基金（GPIF）截至3月底止第四財季，錄得投資收益約10.3萬億日圓，回報率為5.41%，挽回了對上四個季度總計約9.5萬億日元的損失，若只計首三財季，投資損失為約7.3萬億日圓。

GPIF的投資組合中，於第四財季以外國股票表現最好，回報率達到8.2%，日本股票回報率約7%。外國債券和日本國內債券的投資也實現了正回報。

截至3月止，GPIF總資產增至200.13萬億日圓，創歷史新高，受惠第四財季抵銷了首三季的損失，全年投資回報率為1.5%，投資收益為2.95萬億日圓。

2022財年，以日本股票表現最好，回報率約5.5%，其次為外國股票，回報率約1.8%，而日本國內債券及外國債券的投資則錄得負回報，分別為負1.7%及負0.1%。

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編輯：袁諾曦

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