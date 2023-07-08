【玄人‧峰語@iM網欄】玄學解迷 起卦問事不是萬能

之前跟大家分享過卜卦先要具備的心態，不過，很多人的回應是如果不是在人生十字路口，也不會求神問卜，那還會想這麼多限制，最重要是有神明指點迷津。大部分人的迷思是以為問卦可以得到答案、得到解決方法，但事實並非如此，因為很多時問卦得出的答案，結果是不似預期，有時候問完會令你更加疑惑的。

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首先，大家要明白問卦只是一個求知於未知答案，而它的主要功能是將一些問題透過「另類渠道」將其結構拆解，然後再細看我們有機會遺忘的盲點找出來，然後再將問題的來龍去脈、因果關係作出分析，從而找出一個答案。

問題是，世間上所有問題都會有解決方法嗎？所以，不論文王卦也好、大六壬也好、奇門遁甲也好，未必每一課都有解決方案，但卻有一個大藍圖，我們就是要看這個藍圖的指引，去為自己找出最佳的方案。一般而言，問卦後得出的「課體」(又稱「卦體」)，大致上會有6大訊息，好像我們學英文時的「6個W」(WHAT？WHEN？WHICH？WHY？WHERE？WHO？)，即是事情中涉及的事物、人物、地點（方位）、原因、過程等。因此，如果問卦要得到具體的答案，你提出的問題就要有具體的描述，否則會出現問非所答的卦象了。故此，為何早前我提到問卦一定要有「自由意志」，自己可以控制到的事件才去問卦，因為事不關己，自己又控制不來的事情，即使你知道了答案，但卻不能有所作為，問卦也是多此一舉的了。

至於上文我提到有些「課體」是沒有答案可以提供，很多時都是時機未到。例如早前有友人問手上的投資項目甚麼時候才可以完成收錢，大六壬之所出之課體為「伏吟課」，即事件不斷兜圈，難以見曙光。又例如有一客人曾問自己公司何時可上軌道，當時候課體為「進茹課」，大概意思是進兩步、退一步，但卦象是辛苦才能成功，時間要到明年甲辰年才可有明顯的突破，但他有些客觀因素不容許他待到明年，故此即使透過問卦略知事情發展的眉目，但也無可奈何要結業。又例如數年前有一友人為他父親問病，課體為「八專課」中的「獨足」，大意是路遙驛遞，無人傳送，獨一足難行，占事主不能動。此課本身意象是萬事艱難，如果問病，主不能移動，跟其父在病床上不能動彈一樣，這種情況我們叫「死卦」，難有化解之法。

由此可見，很多時候問卦的答案，未必有解決方案可取，有時結果也是很無奈的。所以，如非去到緊急及真的自我不能作出決定的關頭，我仍建議大家用自己能力去解決問題。原因是很多時間，上天是有其意旨，發生在你身上的，目的是要你明白一些重要的人生課題。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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