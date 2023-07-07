【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）

▲ 【放寬按揭】金管局首度放寬樓市辣招 余偉文：1500萬元以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）

香港金管局自2009年首次引入樓市逆周期宏觀審慎措施（即樓市辣招）後，首度放寬。金管局總裁余偉文宣布，三大樓市「減辣」措施包括：1）調整自用物業按揭成數、2）非住宅物業可造按揭成數、3）放寬以資產淨值為批核基礎的按揭成數，所有措施即時生效。

按揭保險計劃同步稍為放寬，1125萬港元以下物業最高按揭成數維持在90%，貸款上限為900萬元。原有1125萬元至1200萬元最多可造按揭水平為80%，最新擴大物業價格組別至「1125萬至1500萬」。

金管局放寬措施包括：

1）住宅物業按揭成數上限

自用住宅物業價格 按揭成數上限 1500萬元以下 70%（舊：50%或60%） 1500萬元至3000萬元或以下 60%（舊：50%） 3000萬元以上 50%（舊：50%）

非自用住宅物業的按揭成數上限維持在50%。

2）非住宅物業即寫字樓、商舖等，最高按揭成數由50%上調至60%。

3）放寬以資產淨值為審查基礎的按揭成數上限，由40%升至50%，適用於住宅和非住宅物業。

4）取消現時區分主要收入來自「香港」或「香港以外」按揭貸款申請人的可造按揭成數上限分別

原有按揭成數上限（沒有按揭保險計劃）

自住住宅物業 公司名義購入或非自用住宅物業 入息來源 香港 香港以外 香港 香港以外 申請人於香港未持有任何形式按揭 1000萬港元或以下物業 60%

（貸款額上限500萬） 50%

（貸款額上限400萬） 50% 40% 1000萬港元以上物業 50% 40% 以資產淨值批核

（不論物業價值） 40%

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按揭保險計劃變動

物業價格 400萬以上至1000 萬 1000萬以上至1125萬以下 1125萬至1200萬

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1125萬至1500萬 1200萬以上至1920萬

➝

1500萬至1715萬 新增：

1715萬以上至3000萬 最高按揭成數 90% 80%–90% （貸款上限為900 萬） 80% 50%至80%（貸款上限960萬元）

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70%至80%

（貸款上限1200萬） 70% 物業類別 只限於已落成住宅物業 首次置業 需要 不需 固定收入 需要 不需 供款比率上限 50% 粗體為修訂部分

按證保險公司表示，經考慮自身的業務狀況及風險，以及香港金融管理局物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施的修訂，會就按揭保費作以下安排：

（一） 由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。

（二）按證保險公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1,500萬港元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多於5%的受保範圍的保費。

（三）按證保險公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣。公司網頁的「按揭保費一覽表」將會更新，顯示實際（折扣後）保費，使資訊更加清晰透明。

余偉文：壓測要求不改 確保借款人還款能力

余偉文表示，放寬措施後香港銀行業體系有充足空間管理樓市按揭風險。他重申，置業是人生重要決定，買樓人士必須考慮自身財政和利息環境的情況。

他指出，住宅物業價格已從高位累跌13%，寫字樓更從2018年、19年高位累跌20%。

余偉文補充，與2009年首次推出逆周期措施的極低息環境不同，利率環境與一年前比已大變，美國已累計加息5厘，香港利率亦隨之上調，較高息的環境未來或仍維持一段時間。今次措施的調整，並沒有調整到借款人收入比率要求，亦無調整壓測要求，相信借款人的還款能力在新改動的措施下，能保持標準，對銀行體系穩定有一定保障。

至於樓價明年若升，金管局會否再收緊按揭成數。余偉文表示，局方一直監察利率環境，若樓市有何變化，而要作出調整，無論是收緊或放鬆，局方是會用動態形式考慮此事。

陳茂波上月表示將微調樓市辣招

陳茂波上月透露，正與金管局研究措施，主要聚焦幫助買樓自用的市民，包括換樓人士，並形容政策屬微調。

他當時表示，按揭成數是否能進一步放寬視乎物業價值，而目前中小型單位若申請按揭保險，已經差不多可作九成按揭，並言：「有朋友反映，建立家庭之後有小朋友，想換樓有個大一點的單位。這方面是否能夠考慮，究竟劃界在哪裏，我們正在考慮。」

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