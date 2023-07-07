  • 32°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│1997】富瑞：九置三大商場租金調整料回復正數　利息開支增或令上半年純利遜預期

股市 16:31 2023/07/07

分享：

分享：

【大行報告│1997】富瑞:九置三大商場租金調整料回復正數　利息開支增或令上半年純利遜預期

隨本港零售市道復甦，加上出租率改善，富瑞預期，九龍倉置業 （01997） 上半年租金收入料按年增長6%，但港元拆息（HIBOR）高企或令純利有機會遜預期。富瑞稱，近日九置股價呈弱勢，自5月高位回落約10%，反映投資者憂慮盈利風險，短線盈利雖未必有太大驚喜，但該行相信中線前景仍大致穩健。

商場首場人流及銷售額已回復疫情前70%

富瑞預期，九置旗下三大商場（海港城、時代廣場及荷里活廣場）租金調整料回復正數，而以奢侈品為主的海港城料表現最佳；商場首場人流及銷售額已回復至2019年首季的70%，勢頭延續至第二季，而勞動節假期銷售亦與管理層預期相若。

「Coach及Valentino上半年已回歸海港城，雖然上半年供應端仍存在一定限制，但奢侈品重補庫存行動料於8月加快，同時秋冬季系列亦即將發售。」

五星級酒店出租率略低因人手短缺

酒店亦有令人鼓舞的跡象，Murray房租已超越疫情前水平，而九置本港整體酒店出租率已回復到70%至80%，五星級酒店出租率略低，主要與人手短缺有關。不過，寫字樓租金今年料繼續維持負數，但保險公司於海港城寫字樓擴張料提供一定支持。

富瑞稱，隨優惠券計劃逐步退出，預期九置今年市場營銷及推廣開支按年只有溫和上升，但利息開支仍是關注點，預期九置會償還部分債券以減債。富瑞維持九置「買入」評級，目標價50元。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（下）盤點ESG強積金注意事項 專家：XX回報更佳 立即收看

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【九置1997】吳天海：不將浮息債務轉為定息債務　這是「蝕頭可能賺唔到尾的生意」

相關文章：【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理　調升評級惟降目標價

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 香港物業 荷里活廣場 Plaza Hollywood 商場 大行報告 海港城 零售 時代廣場 酒店
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【放寬按揭？】金管局、按證公司下午6時舉行記者會　陳茂波曾預告研放寬換樓按揭成數

下一篇文章

【螞蟻整改】阿里巴巴全日升3%　螞蟻集團罰款據報至少80億元人民幣、最早周五公布結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美關係】美財長耶倫已抵埗北京　稱尋求與中國進行健康經濟競爭和溝通
【中美關係】美財長耶倫已抵埗北京　稱尋求與中國進行健康經濟競爭和溝通
【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）
【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）
【港股市況】阿里巴巴逆市升3%藍籌最強　李寧、領展破底　恒指反覆跌167點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴逆市升3%藍籌最強　李寧、領展破底　恒指反覆跌167點（不斷更新）
【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎
【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎
【美股收市】美6月非農數據公布前　美期偏軟、道指期貨跌11點（不斷更新）
【美股收市】美6月非農數據公布前　美期偏軟、道指期貨跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點　阿里美股較港倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點　阿里美股較港倒升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款