▲ 【大行報告│1997】富瑞:九置三大商場租金調整料回復正數 利息開支增或令上半年純利遜預期

隨本港零售市道復甦，加上出租率改善，富瑞預期，九龍倉置業 （01997） 上半年租金收入料按年增長6%，但港元拆息（HIBOR）高企或令純利有機會遜預期。富瑞稱，近日九置股價呈弱勢，自5月高位回落約10%，反映投資者憂慮盈利風險，短線盈利雖未必有太大驚喜，但該行相信中線前景仍大致穩健。

商場首場人流及銷售額已回復疫情前70%

富瑞預期，九置旗下三大商場（海港城、時代廣場及荷里活廣場）租金調整料回復正數，而以奢侈品為主的海港城料表現最佳；商場首場人流及銷售額已回復至2019年首季的70%，勢頭延續至第二季，而勞動節假期銷售亦與管理層預期相若。

「Coach及Valentino上半年已回歸海港城，雖然上半年供應端仍存在一定限制，但奢侈品重補庫存行動料於8月加快，同時秋冬季系列亦即將發售。」

五星級酒店出租率略低因人手短缺

酒店亦有令人鼓舞的跡象，Murray房租已超越疫情前水平，而九置本港整體酒店出租率已回復到70%至80%，五星級酒店出租率略低，主要與人手短缺有關。不過，寫字樓租金今年料繼續維持負數，但保險公司於海港城寫字樓擴張料提供一定支持。

富瑞稱，隨優惠券計劃逐步退出，預期九置今年市場營銷及推廣開支按年只有溫和上升，但利息開支仍是關注點，預期九置會償還部分債券以減債。富瑞維持九置「買入」評級，目標價50元。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【九置1997】吳天海：不將浮息債務轉為定息債務 這是「蝕頭可能賺唔到尾的生意」

相關文章：【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理 調升評級惟降目標價

編輯：陳韻妍