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慈父撞正趕移民業主執筍貨　付首期助愛女購得寶花園

股樓投資 18:59 2023/07/07

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近期樓價回落，不少父母趁機協助子女入市。利嘉閣地產鮑允中稱，牛頭角得寶花園G座低層4室，實用面積253平方呎，一房間隔，享樓景及園景，為移民盤，日前以335萬元易手，實用呎價約13,241元。 

鮑允中透露，業主於二月放盤，當時開價360萬元，曾一度反價至390萬元，因趕移民，六月再降價至355萬元。及至近期獲客洽購，業主見對方有誠意，最終再減20萬元，以335萬元成交，而買家則獲父親協助支付首期入市。 

據了解，原業主於2010年1月以約128.5萬元購入上址，持貨逾13年，現帳面賺約206.5萬元，物業期內升值約161%。鮑允中說，屋苑現時有約21個放盤，叫價介乎415萬至700萬元。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 得寶花園 利嘉閣 牛頭角 私人屋苑

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