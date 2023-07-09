【生成式AI】科企Pure Storage變陣迎戰　制定使用方針規範　助團隊增生產力

近期ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）除了顛覆未來商業模式，在職場上亦掀起新浪潮。

來自數據儲存產業，從事相關設備與解決方案的Pure Storage技術長（CTO）Rob Lee、FlashArray副總裁暨總經理Shawn Hansen早前接受本報訪問時指出，該企一眾高管亦正為此變陣，帶領團隊應對新技術帶來的機會與挑戰。

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面對新一輪AI浪潮，有科企因憂慮資料會傳輸到AI工具的外部伺服器，故以安全為由，選擇發出「生成式AI工具禁令」。

然而，在現今企業都積極地進行數碼轉型的大趨勢下，對於專門從事數據儲存服務的Pure Storage而言，這新技術趨勢的潛力不容忽視，更需要為此作出規劃。Rob Lee及Shawn Hansen均認為，高管應接納這新技術趨勢，同時考慮更周詳的使用方針及規範，助工程師及營銷團隊提高生產力。

負責該公司旗艦產品交付工作的Shawn Hansen還形容，生成式AI如同加速器或油門（accelerator），助員工加速構思新意念，並且將為fundamental to the future，成未來開發及營銷等層面上的基礎。

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促實習生探索方法 及早認知

各大科技公司都在探索生成式AI，Shawn Hansen還留意到：「近日在矽谷非常有趣，許多初創公司的創辦人要求工程師，除了要擁有編程經驗，還要懂得使用生成式AI，在合法及合規的情況下，幫助他們加速學習進程。」在今年，該企亦對所有實習生表示，他們的工作是探索使用生成式AI的方法。期望這些通常都是very technology native（對數碼科技非常熟悉的人）的大學生們，也可以及早認知，助力企業客未來發展。

▲ 針對節能、節省數據中心空間及低成本部署方面，Pure Storage FlashArray副總裁暨總經理Shawn Hansen表示，近日推出全新FlashArray//E系列，能以每GB不到0.20美元的價格，構建一個隨時可用的數據儲存庫。（張寶燕攝）

除了在內部工作流程考慮應用生成式AI，其技術創新方案也將進一步支援領先的AI項目，例如自動駕駛車開發公司、醫學研究公司、Meta旗下的AI Research SuperCluster（RSC）超級電腦等，均可隨着需求發展，調整儲存需求。Pure Storage行政總裁Charles Giancarlo在早前年度大會Pure//Accelerate上透露，目前已有逾100個AI項目客戶。

過去在科技行業已經發生過不少數據外洩事故，可能與員工疏忽、設備和文件遺失或被盜等有關，惟待企業發現情況時，為時已晚。在部署使用新技術時，尤其針對管治及規範方面，Rob Lee指出：「高管需要更深入地思考，如何保護數據私隱及知情權（right of information）、數據管治（data governance）、正確進行區分（compartmentalization）。」

▲ Pure Storage技術長（CTO）Rob Lee表示，該企多年前已預視不斷擴展的AI需求並進行部署，目前正支援自動駕駛、醫療研究公司、Meta超級電腦等項目。（張寶燕攝）

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企業如何共享資訊 不容忽視

Shawn Hansen亦舉例：

如果我將我的代碼庫（Code Base）添加到生成式AI中，則存在與我的所有競爭對手共享的風險。

因此，企業將如何使用及共享數據及資訊，都是需要關注的事項。

雖然他強調，目前仍在應用生成式AI的初期，但已有相關戰略計劃，探索如何將工具送到客戶手中，以及在各部門團隊中進行試點項目，並找出幫助開發的最佳實踐方法。

制定安全策略 妥善區分減風險

以過往企業使用的系統為例，包括每間公司都有電郵系統、搜索系統，甚或文檔系統等，Rob Lee指出：

一向都會制定一些安全策略及守則，以便只有『必須擁有該資訊的人』可以查看，通常也不會讓每位員工都看到。

對於生成式人工智能最大的擔憂，他提到：

是否要將所有這些資訊均放入生成模型（Generative Model）當中，或者任何人都可以在模型中提出問題並說，『嘿，你知道我公司本季度的收入是多少？』

因此，在投入使用技術時，必須為正確進行區分（compartmentalization），即是包括在公司內部，各部門之間、角色和職責之間；以及公司與第三方之間的使用準則，都需要做好準備，劃分清楚。

設專責團隊 審查潛在用途

就此議題上，Rob Lee亦透露該企已設立專責的委員會及團隊，在內部多個不同層面審查生成式AI技術的所有潛在用途，以及了解「是否獲得正確的投資回報率，正在加速一些有價值的業務或工作？」、「將如何使用資訊？誰人可以存取這些資訊？以及在哪裏可以共享這些資訊？」這兩大範疇問題，以研究創造更的商業價值或者如何善用技術。同時，「團隊會對我們的CTO辦公室、法律和工程團隊進行監督，真正提供指導方針及最佳方法（best practice）等作參考。」

兩大方向受惠 助數據連接

近日生成式AI掀起狂潮，引起全球各產業關注AI可帶來的革新與應用，Rob Lee在接受專訪時指出，該企也在該AI新浪潮下，預計主要有兩大方向受惠：一、提供具靈活度和效能可靠的數據儲存機種，助企業客部署創新AI項目；二、使自己的團隊研發工作更加高效。

Rob Lee早於2013年加入該企，並成為FlashBlade機種的創始團隊成員，領導該產品的軟件架構以及開發項目，由概念構思以至執行等的工作流程。據透露，他更領導團隊創下佔約10億美元（約78億港元）的業務規模。現時著重於全球技術策略，並為該企開發創新，在市場尋找擴張機會。

其中，Rob提到，在發展生成式AI時，企業以GPU（繪圖處理器）為首助加速算力，將為一大新趨勢。而該企正好可在該領域，提供全快閃儲存陣列（All-Flash Array，AFA）解決方案，助減少能源和儲存空間，降低營運成本。近日，其FlashBlade硬件組合還開始支援GPU直接儲存（GDS）。

而且，他指出：「我們也幫助他們（客戶）擺脫冷數據（Cold Data）」，讓他們的數據可用，以便數據可以更好地連接到生成式AI應用，無須再讓數據「坐冷板凳」，被困在效率低下的硬碟系統（hard Disk）上。

記者：張寶燕 斯維加斯直擊

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