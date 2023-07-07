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內地生年繳15.6萬　租白石角嘉熙一房戶　呎租52.4元創屋苑年內分層新高

股樓投資 16:04 2023/07/07

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臨近暑假，不少內地生提早來港租樓。美聯物業張銘新說，大埔白石角嘉熙6座高層H室，實用面積約248平方呎，一房間隔，獲內地留學生「即睇即租」。值得留意的是，該內地生一次過繳交一年租金，涉約15.6萬元，即平均月租約1.3萬元，折合呎租約52.4元，創屋苑年內分層新高。 

據悉，租客為內地留學生，眼見市場盤源缺乏，所以「即睇即租。張銘新又說，不少內地生提早來港租樓，帶動區內租賃交投趨增。 

資料顯示，業主於2020年以547.9萬元購入單位，持貨3年，以月租1.3萬元計算，租金回報率約2.8厘。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 白石角 嘉熙 美聯物業 私人屋苑

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