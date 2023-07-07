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OPEC秘書長認有意擴大該組織 4個國家成潛在新成員

環球政經 15:54 2023/07/07

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石油輸出國組織（OPEC）秘書長Haitham al-Ghais表示，正積極開放以擴大該組織和招募新成員國，暗示4個潛在國家或成為新成員。

雖然Al-Ghais並無透露潛在新成員的名字，但表示早前出訪馬來西亞、汶萊、阿塞拜疆和墨西哥等產油國，並進行討論。另外，2020年退出OPEC的厄瓜多爾亦已於5月被邀請重新加入。

目前，OPEC由13個主要是中東、北非和西非以及南美的國家組成，旨在平衡原油供應，影響價格，並解決宏觀經濟問題。加入OPEC的要求包括成為一個實質性的石油凈出口國，而目標要與OPEC相似。

沙特、俄羅斯和阿爾及利亞最近的自願減產得到OPEC讚賞，顯示聯盟內部的團結。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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Al-Ghais強調，全球石油市場持續不確定，包括經濟狀況、通脹和疫情的影響揮之不去，須投資化石燃料和可再生能源，以避免能源供應不足。他又指，OPEC不能單獨承擔這一責任，呼籲集體努力。

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撰文 : 林斯凱

石油 厄瓜多爾 阿塞拜疆 石油輸出國組織 墨西哥 汶萊 馬來西亞 俄羅斯 產品 經濟

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