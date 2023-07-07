小非農大超預期 市場密切關注6月非農

美國周四公布的「小非農」大幅超預期，美股三大指數亦借勢回調不少。市場正關注本港時間今晚20：30公布的6月非農就業數據。

美國周四公布俗稱「小非農」的美國ADP就業人數，6月新增49.7萬人，遠高於預期的22.5萬人，亦較5月的26.7萬人大幅提高。

據彭博調查預計，6月非農就業職位增加約23萬份。雖然小非農和非農數據可能存在廣泛差異，但遠超預期的ADP數字為周五的數據帶來一定風險。

ADP首席經濟學家Nela Richardson說：「面向消費者的服務行業於6月表現強勁，推動新增就業職位高於預期。但這些行業的工資增長繼續減弱，招聘可能在周期後期激增後見頂。」

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