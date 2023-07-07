【K11集團】K11 MUSEA及K11 Art Mall上半年銷售額按年升逾80%　暑假人流消費料續興旺

▲ 【K11集團】11 MUSEA及K11 Art Mall上半年銷售額按年升逾80% 暑假人流消費料續興旺

新世界 （00017） 旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall上半年銷售額按年大升超過80%，料暑假人流消費持續興旺。K11 MUSEA持續引入全港獨家首店及國際新品牌，包括法國Maison Margiela香氛專門店，附設定製香水瓶服務以及創新沉浸式互動體驗，同時藝術玩具集中地Amaz by Lokianno亦有一系列限量版玩具於店內發售。

K11 Art Mall於上半年引入超過25間時尚新店及快閃店，下半年英國護膚品牌LUSH及太二老壇子酸菜魚亦即將登陸，今年7至8月暑假期間，K11 Art Mall更會策劃一連串文化展覽及顧客體驗活動，繼續吸引「Z世代」前來消費及體驗。

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編輯：陳韻妍