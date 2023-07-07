OpenAI開放GPT-4訪問權限 已付費API用戶可即使用

OpenAI宣布，其最新的文本生成模型GPT-4已通過其應用程式接口（API）全面推出。

由7月6日下午起，所有現有的OpenAI API開發者（之前成功付過費的）都可以使用GPT-4。該公司計劃，於本月底前向新開發者開放GPT-4訪問權限，然後按計算的可用性開始提高可用性限制。

OpenAI在博文中說：「自3月以來，數以百萬計的開發者要求訪問GPT-4 API，利用GPT-4的創新產品的範圍每天都在增長。我們設想的未來是，基於聊天的模型可以支持任何使用情況。」

GPT-4可以生成文本，包括代碼，並接受圖像和文本輸入，在其前身GPT-3.5的基礎上有所改進。它在各種專業和學術基準上的表現達到了「人類水平」。OpenAI還在與合作夥伴Be My Eyes測試圖像理解能力。

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然而，GPT-4並不完美，會出現錯誤和幻覺的事實。OpenAI計劃在今年稍後時間，允許開發者用自己數據微調GPT-4和GPT-3.5 Turbo。OpenAI的圖像生成模型DALL-E 2和語音到文本模型Whisper也開始普遍可用。

從2024年1月4日開始，像GPT-3這樣的舊模型將被廢棄，並被計算效率更高的「基礎GPT-3」模型所取代。OpenAI將為用戶提供支持以達至平穩過渡。

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