【科技一周回顧】Threads上線首日逾3000萬人註冊　OpenAI擬組團隊嚴防「超級AI」失控

▲ Meta新平台「Threads」正式上線，首日更錄得超過3,000萬人註冊，當中包括不少名人和知名品牌進駐。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【Twitter轉會潮】Threads上線首日逾3000萬人註冊 Twitter擬起訴Meta侵權

Meta新平台「Threads」正式上線，首日更錄得超過3,000萬人註冊，當中包括不少名人和知名品牌進駐。與此同時，Twitter亦計畫就Threads涉嫌侵權起訴Meta，聲稱Meta非法盜用該公司的商業機密。

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2. 【AI風險】OpenAI擬組專責團隊 嚴防「超級AI」失控

人工智能（AI）近年急速發展，各國政府愈來愈關注如何監管新興的AI行業，就連OpenAI行政總裁Sam Altman亦多次提出監控AI的重要性。OpenAI日前宣布正組建一個專責團隊，嚴防「超級AI」（Superintelligent AI）失控。

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3. 【AI訓練】Google更新私隱政策 允許採用公共數據訓練AI模型

自ChatGPT一類生成式AI推出以來，由於涉及利用互聯網的數據來訓練內容，這引起大量版權和私隱爭議。Google日前就更新私隱政策規定，允許該公司採用互聯網上的公共數據來訓練旗下AI模型。

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責任編輯：陳卓賢

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