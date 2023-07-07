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【內銀股】官媒發文批高盛內銀研報　指誤讀中資銀行基本面不可取

股市 15:45 2023/07/07

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高盛日前發表報告下調部分大型內銀評級。內地官媒《證券時報》周五發表題為「誤讀中資銀行基本面不可取」文章，點名指高盛近期的研報下調一些標桿股份行和大行評級。文章指，基於悲觀假設看空內銀基本面並不可取，很大程度上存在誤讀。高盛暫未回應官媒文章。

《證券時報》文章稱，今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復。在嚴格落實地方政府隱性債務化解的同時，更要看到從平台融資到專項債融資、從基礎設施建設到基礎設施盤活、從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，這也將給銀行政信業務帶來新的空間。

文章認為，高盛研報當中提到招行 （03968） 的公司債券和影子信貸等風險引起的隱含損失率高達25%；平安銀行（深：000001）和招行擁有最大的房地產風險敞口，佔總資產的8%和6%；興業銀行（滬：601166）「資產負債惡化」等，都是一系列基於若干悲觀假設前提的判斷。

《證券時報》：銀行已積極壓降房地產風險敞口

文章又指，整體來看，去年內地房地產行業不良率仍處於加速暴露期，上市銀行整體對公房地產不良率持續上行至4.3%以上。但從風險化解角度來說，銀行已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有不同程度下降。

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編輯：胡學能

港股 A股 中國市場 招商銀行（03968） 興業銀行（滬：601166） 平安銀行（深：000001） 銀行
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