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【睡眠監測App】《Pokémon Sleep》7月下旬推出　藉手機監測用戶睡眠數據

科技 17:15 2023/07/07

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《Pokémon Sleep》監測的數據，就包括入睡和起床時間、不同階段的睡眠時長、人聲及環境聲音等。（The Pokémon Company）

寶可夢公司（The Pokémon Company）旗下手遊《Pokémon Go》一度風靡全球，該公司日前宣布，將於7月下旬推出新手機應用程式《Pokémon Sleep》，但它不完全是一款遊戲，而是用作監測用戶的睡眠數據。

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據官網介紹，《Pokémon Sleep》是通過監測用戶睡眠，給出相應的睡眠分數，然後與卡比獸的能量連繫，從而獲得「睡眠之力」，再吸引不同的寶可夢出現，收集它們的「睡姿圖鑑」。

《Pokémon Sleep》也會把用戶的睡眠類型，分為「Dozing」、「Snozzing」和「Slumbering」三種，每天早晨就會有相同睡眠類型的寶可夢聚在一起，而每隻寶可夢都會有數種不同的睡姿讓用戶收集。

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至於監測的數據，就包括入睡和起床時間、不同階段的睡眠時長、人聲及環境聲音等。但值得注意的是，要確保準確追蹤睡眠，用戶必須在入睡前確保手機插上電源，不可關掉屏幕，且手機必須面朝下放在枕邊。

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