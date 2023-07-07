【京東9618】京東7月13日發布「言犀」大模型 何曉冬：已能寫出30億字營銷文案

據內媒《澎湃》報道，京東集團（09618）宣布將於7月13日推出自家製的「言犀」大模型，集團副總裁、探索研究院院長何曉冬表示，言犀大模型已寫出30億字營銷文案，上萬個直播腳本。

何曉冬在出席2023世界人工智能大會上表示，大模型將重塑所有的商業模式，京東也即將發布千億級言犀大模型。集團行政總裁許冉也曾透露，京東將在7月13日發布京東大模型。

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何曉冬在接受訪問時指出，目前基礎通用大模型的訓練時間約兩個月左右，料成本約幾千萬元人民幣，稱對大模型的商業前景和落地場景有信心。

同時，公司直言「言犀」是「京東版ChatGPT」，其預訓練參數達到千億級、品類覆蓋逾3000個、人工審核通過率95%以上、生成文字超過30億字。

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記者：李兆明