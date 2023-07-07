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【大行報告】料股價受信義能源業績不吸引影響 大和下調信義光能評級至「持有」

股樓投資 21:01 2023/07/07

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大和表示，信義光能（00968）股價表現將受到信義能源（03868）上半年業績不吸引的影響，主要受因滙率因素及HIBOR相關息口波動、財務成本上升等因素，並將信義光能評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價8.4元。

 

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

 

該行亦指出，公司下調其太陽能玻璃產品的平均售價，庫存周轉天數為20日，而同業福萊特玻璃（06865）的均價則保持不變，庫存周轉天數14日，料對其有負面影響。此外，該行認為信義光能再生補貼應收款扣除亦帶來潛在風險。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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記者：鄭昊彤

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目標價 福萊特玻璃（06865） 信義光能（00968） 大行報告 港股 股票
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