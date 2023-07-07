【大行報告】高盛：料盈利下半年及明年增速 上調海吉亞醫療至「買入」

高盛表示，隨著新產能增加和需求進一步增長，預計海吉亞醫療（06078）今年下半年和明年的經調整盈利加速增長，升幅分別為38%和26%，而今年上半年為19%，並認為公司未來的現金回報可以超過大多數重資產的醫院規模的醫療服務提供商。該行將海吉亞醫療目標價由64元上調至65元，評級亦由「中性」提升至「買入」。海吉亞醫療周五（7日）收報43.65元，升幅2.8%。

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該行指，公司作為中國專注於腫瘤最大的醫療保健集團，截至2021年的潛在市場總額達710億美元，認為後疫情時代需求恢復、計劃營運能力擴張，以及潛在併購帶來的上行空間，均是其主要增長動力。



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該行上調公司2024至2025年每股盈利預測0.7%及1.6%至1.51元人民幣及1.91元人民幣，以反映完成收購海吉亞醫院、病人流量數據及最近營運能力增加，2023年預測則維持不變於1.18元人民幣，並認為最近公司股價回調已部分反映了投資者對醫療服務需求增長緩慢的擔憂。

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記者：鄭昊彤