【大行報告】摩通：天然氣公用事業企上半年盈利或不達標 同削潤燃及新奧能源目標價

摩根大通表示，對中國天然氣公用事業公司的上半年業績表現轉為持謹慎態度，主要是其盈利有機會未達標以及管理層下調其指引，並同時下削華潤燃氣（01193）和新奧能源（02688）兩燃氣股目標價和評級，華潤燃氣目標價由32元下調至27.5元，新奧能源（02688）目標價則由132.5元下調至100元，兩者投資評級均由「增持」降至「中性」。潤燃周五（7日）收報24.75元，跌3.5%；新奧能源亦跌7.7%，收報84.8元。



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該行表示，對中國天然氣公用事業公司在2023年盈利預測較市場平均低7%，主要因市場未完全消化天然氣量增長疲軟、人民幣貶值，以及部分合資企業或聯營企業錄得虧損等因素。



雖然該行料下半年天然氣量和利潤率將保持溫和復甦，但由於天然氣價格上漲和工業需求低迷，或令天然氣消費受拖累，當上游住宅天然氣價格在第四季或明年首季再次上漲，利潤率改善或會有難度。





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該行亦估計，新奧能源今年上半年核心純利42.95億人民幣按年僅升4.3%，但關注其核心盈利及燃氣銷售指引或潛在遭到下調。該行下調對新奧預測今明兩年純利預測6%至8%，以反映燃氣銷量增長及接入費的低毛利率。

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記者：鄭昊彤