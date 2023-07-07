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【AI浪潮】京東7.13日發布「言犀」大模型　何曉冬：大模型訓練兩個月成本料在幾千萬人幣

股市 15:17 2023/07/07

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【AI浪潮】京東7.13日發布「言犀」大模型　何曉冬：大模型訓練兩個月成本料在幾千萬人幣

京東 （09618） 將在7月13日發布京東「言犀」大模型。公司集團副總裁、探索研究院院長何曉冬表示，目前訓練時間在兩個月左右的基礎通用大模型，成本估計在幾千萬元人民幣，對大模型的商業前景和落地場景很有信心。

京東周五（7日）午後跌0.6%，報134.7元。

公司此前介紹，即將推出的言犀大規模預訓練語言模型是參數達到千億級的新一代模型，並將面向多模態，深入零售、物流、工業等產業場景。同時，公司直言「言犀」是「京東版ChatGPT」，其預訓練參數達到千億級、品類覆蓋逾3000個、人工審核通過率95%以上、生成文字超過30億字。

另外，何曉冬又建議，創業公司入局大模型應該找到屬於自己的護城河，面對目前的大模型混戰現狀，他認為，對於市場而言，有壓力和競爭是好事，將有效促進行業發展。

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編輯：姚卓然

 

港股 科技產品 京東集團—SW（09618） 創業 京東（美：JD）
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