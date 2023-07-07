加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約

加拿大一名農民發短訊時用到竪起大拇指的表情符號，回覆買家提出的交易。加拿大西部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）法官裁定，該表情符號與簽名有同等法律效力，可被視為同意合約，農民需就未履行合約支付8.2萬加元（約48萬港元）賠償金。

倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工 【下一頁】

事緣於2021年3月，加拿大企業South West Terminal一名穀物買手Kent Mickleborough向客戶以群發形式發送短訊，提出公司開價每蒲式耳17加元的價格收購穀物。

Kent Mickleborough再與農民Chris Achter通電話，並發了一張11月份交付穀物亞麻的合約照片，要求農民透過訊息確認合約。

Chris Achter當時發出竪起大拇指的表情符號，但並未在11月交付亞麻，但當時亞麻價格已經上升。

雙方就表情符號含義有爭議，買家認為表情符號代表農民已同意合約條款，但農民反駁指該表情符號僅指他已收到合約，不代表同意條款。

英加速鐵路服務現代化 未來3年關過千售票處 【下一頁】

法官Timothy Keene一度使用了Dictionary.com對該表情符號的定義，並參考美國、以色列等地法庭的同類案件判決。

法官承認竪起大拇指的表情符號為簽署文件的非傳統方式，而在上述情況下，是傳達簽名目的的有效方式。

法官認為法院需適應人們溝通方式的新現實，應對使用表情符號等可能帶來的新挑戰。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲