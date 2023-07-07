倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會宣布，月底將會對倫敦地鐵發動不同階段罷工，估計將癱瘓首都鐵路交通系統。工會直言，長期與倫敦運輸局（Transport for London，TfL）無法解決薪酬待遇分歧。

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RMT周四（6日）表示，將在7月23日至28日起發起工業行動，惟中間24日不會罷工。RMT表明，分階段罷工將影響倫敦地鐵不同部門。

RMT批評TfL未來打算裁減600個倫敦地鐵職位，可能導致車站人手不足問題擴大及安全標準下降。秘書長林奇（Mick Lynch）指出，一周罷工將癱瘓倫敦地鐵，展示工會成員對倫敦地鐵的重要。

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林奇指市長簡世德（Sadiq Khan）有意降低TfL預算，但希望對方理解應與RMT及倫敦地鐵工人合作，一同對抗保守黨政府，揭露後者如何損害倫敦交通基建的重要部分。

TfL營運長Glynn Barton對RMT決定感到失望，表示TfL一直嘗試與RMT商討薪酬待遇問題，促請工會重新考慮罷工及與資方商討尋求解決方法。

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責任編輯：吳漢培