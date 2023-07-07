【螞蟻整改】傳監管機構向螞蟻罰款最少80億 完成監管整改 阿里巴巴股價逆市抽升

據《路透社》引述消息人士指，中國監管當局最快於今日（7日）宣布對螞蟻集團罰款至少80億元人民幣，從而結束對其長達數年的監管改革。

消息傳出後，阿里巴巴（09988）股價今日逆市上升，截至下午3時，報84.45元，升3.6%，成交45億元。

消息人士稱，螞蟻集團最終罰款金額已調整為至少80億元人民幣，並中國監管當局預計將在未來幾天內披露罰款金額。早於4月份，有報道指，中國監管機構正在考慮對螞蟻集團判處以約50億元人民幣的罰款。

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記者：李兆明