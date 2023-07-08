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【管理心得】女律師轉戰保險界　化身舵手持「三大管理法則」開拓亞洲業務

12:00 2023/07/08

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BMS亞洲首席執行官李珊珊擔起重責，率領團隊開拓亞洲市場業務。

當步入社會多年，要轉換職涯跑道從不容易，身份轉變、處事方式都要重新適應，不少人都會因此而躊躇不定。不過，律師出身的BMS亞洲首席執行官李珊珊（Sandra），就決定給予自身一個挑戰的機會，未有任何猶豫地選擇從法律界轉戰保險界。藉着過往當律師的「三大法則」，成功帶領團隊開拓亞洲市場業務，在短短一年讓公司業務增長逾4倍。

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從律師行業轉跑道至保險及再保險經紀公司BMS亞洲首席執行官，Sandra接受本報專訪時就笑言：「其實這並非我預想中的職業生涯。」她坦言，從未想過會轉戰保險界，曾以為一生都會在法律界中打滾。

但人生計劃總是趕不上變化，在擔任接近9年的併購（Mergers and Acquisitions，M&A）律師後，於2012年因一次機緣巧合下，獲得了一間保險顧問公司的工作機會，當時希望能夠尋找自身不同潛能的Sandra，二話不說決定把握契機，帶着過往的經驗，轉戰保險業，為人生畫下新章程。

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愈戰愈勇　行內打響名號

Sandra憶述當初抱持着：「嘗試新事物又有何不可呢？我沒甚麼好輸」的心態，決定放手一搏。她補充，她為自己設立一個限期，「若最終事情發展不順利，最多我回去當律師。」而幸運地，她很快便適應這個身份的轉變，甚至愈戰愈勇，在行內打響名號，她其後更獲得BMS賞識，成為該企亞洲區掌舵人。

同時，她也可被稱為BMS亞洲的開國功臣。在Sandra加入前，BMS的業務主要在歐美等地，但直到2021年，該企看到亞洲的併購保險市場正趨成熟，以及市場空隙，決定拓展當地業務，她就擔起重責，率領團隊。

Sandra坦言，從律師變成保險經紀公司舵手，一路走來都遇過許多風浪及挑戰，而相較困難的並非業務處理，而是團隊管理，「畢竟我過往的工作內容都是圍繞着併購，因此我對併購的條款、程序都已相當熟悉；但要管理人才，確實有點難度。」不過，熱愛挑戰自己的Sandra自然不會容易被打敗，她藉着過往當律師的「三大法則」，與團隊溝通合作，同時引領公司成長。

增員工信任程度　宜雙向溝通

她指出，要領導團隊，首要條件是增強員工的信任程度，因此她認為必須抱持虛心學習的心態，與員工多作溝通。「以前做律師，最重要就是聆聽客戶的需求；現在也一樣，不但要了解客戶的想法，也要聽取員工的意見。」她另表示，其實不論是否管理層、高級員工抑或初級員工，都應保持開放態度，互相從對方身上學習，雙向溝通，方可一同進步。同時，她也會定期進行調查，了解團隊希望能學習哪方面的技能，例如：如何撰寫電郵、如何與第一次見面的客戶溝通等，並會與夥伴商討，量身訂造相關課程為員工進行培訓。

其次，作為領導者必須清晰下達指令，所以她認為要設立「SOP（標準作業流程）」，透過步驟性的拆解方式，讓原本複雜的目標，更容易理解且可執行，所有員工清楚理解每個工序，確保大家的步伐及目標都保持一致。

第三，在擔任律師時所培養的反應能力，為她帶來正面影響，也成為她優勝之處。Sandra解釋，現世代的客戶總要求快速的回覆，如果有極速的反應，絕對能留住客戶，「畢竟這是一盤以客戶為主的生意。」因此她也希望能培養團隊的反應能力，並表示會提供更多Quality Training，提升團隊的技能和質素。

而在Sandra的帶領下，BMS於亞洲的業務正穩步前進。於2021年至2022年間，該區業務增長了4倍多。

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記者：曾曉汶

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