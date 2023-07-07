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【螞蟻整改】阿里巴巴全日升3%　螞蟻集團罰款據報至少80億元人民幣、最早周五公布結果

股市 16:31 2023/07/07

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【螞蟻整改】螞蟻集團罰款據報至少80億元人民幣、最早周五公布結果

據外電引述消息人士稱，中國監管當局可能最早於周五（7日）宣布對螞蟻集團判處以至少80億元人民幣的罰款，從而結束對其長達數年的監管改革。

阿里巴巴 （09988） 午後直綫急升，曾升逾5%，最後全日升3.4%，報84.3元。

消息人士稱，螞蟻集團最終罰款金額已調整為至少80億元人民幣，並中國監管當局預計將在未來幾天內披露罰款金額。早於4月份，有報道指，中國監管機構正在考慮對螞蟻集團判處以約50億元人民幣的罰款。

另外，消息人士表示，他是監督螞蟻集團改革的主要監管官員之一，並出席了與公司有關罰款和改革的多次會議。

他又指，國家金融監督管理局（NFRA）是國務院下屬的一個新政府機構，目前是向螞蟻集團頒發牌照的主要監管機構。

螞蟻集團和中國人行沒有立即回應置評請求。

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編輯：姚卓然

 

阿里巴巴－SW（09988） 港股 Fintech 中國人民銀行 螞蟻金服 阿里巴巴 金融
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