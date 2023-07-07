【螞蟻完成整改】螞蟻被人行罰款71.23億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升近4%

▲ 【螞蟻完成整改】螞蟻被人行罰款71.23億元人民幣

螞蟻集團整改大致完成。人民銀行公布，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構判處以71.23億元人民幣的罰款，並要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。人行提及，2020年11月以來，金融管理部門從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻集團、騰訊 （00700） 等大型平台企業全面整改，而目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，未來工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

內地金融管理部門指，罰款依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等。

午後流傳螞蟻集團罰逾80億 阿里巴巴曾升逾半成

螞蟻集團罰款消息於今日中午流傳，外電報道指罰款額至少80億元人民幣，最終罰單金額較市傳版本為少。

螞蟻集團主要股東之一—阿里巴巴 （09988） 港股午後直綫急升，曾升逾5%，最後全日升3.4%，報84.3元。

螞蟻集團罰單作實後，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升幅一度擴大至近4%，最新升3.3%，報86.6美元。

人行在最新聲明表示，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。下一步，金融管理部門將完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力提昇平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。

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編輯：姚卓然