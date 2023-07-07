【螞蟻完成整改】螞蟻被人行等機構罰款71.23億元人民幣　阿里巴巴美股早段彈7%

▲ 【螞蟻完成整改】螞蟻被人行罰款71.23億元人民幣

螞蟻集團整改大致完成。人民銀行公布，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構判處以71.23億元人民幣的罰款，並要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。人行提及，2020年11月以來，金融管理部門從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻集團、騰訊 （00700） 等大型平台企業全面整改，而目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，未來工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

人行、國家金融監管局等機構其後在各自網站公布對螞蟻集團的罰單詳情，人行提及支付寶違反支付管理賬戶、金融消費者權益保護管理等7項規定，螞蟻集團違反關聯交易等，涉及罰款連沒收違法所得約32.9億元，而金監局則提及螞蟻集團侵害消費者合法權益，開出罰單規模約37.6億元。

螞蟻集團發聲明表示「誠懇接受、堅決服從」金融管理部門處罰決定，將繼續提升合規管理水平，未來會恪守使命與初心，堅持守正創新，繼續增強科技研發能力，努力為實體經濟尤其是小微群體做好服務並創造更大價值。

午後流傳螞蟻集團罰逾80億 阿里巴巴曾升逾半成

螞蟻集團罰款消息於今日中午流傳，外電報道指罰款額至少80億元人民幣，最終罰單金額較市傳版本為少。

螞蟻集團主要股東之一—阿里巴巴 （09988） 港股午後直綫急升，曾升逾5%，最後全日升3.4%，報84.3元。

螞蟻集團罰單作實後，阿里巴巴美股（美：BABA）早段彈升7%，暫報89.60美元，折合相當於港股每股87.6港元。

人行在最新聲明表示，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。下一步，金融管理部門將完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力提昇平台企業金融業務常態化監管水平，依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。

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編輯：姚卓然