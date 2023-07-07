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【俄烏戰爭】美媒指美前官員曾晤俄外長 俄批報道不實

環球政治 13:15 2023/07/07

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美國全國廣播公司（NBC）周四（6日）引述消息指，有美國政府前官員曾與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，商討如何結束俄烏戰爭。俄羅斯政府駁斥上述報道不實，而白宮指美國總統拜登（Joe Biden）並未授權相關會談。

【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止 【下一頁】

NBC指，拉夫羅夫今年4月到美國出席聯合國安理會會議期間，在紐約會見前美國官員，與會者包括美國前外交官、智庫「美國對外關系委員會」主席哈斯（Richard Haass）及兩名前白宮助手。

據悉，會議持續約數小時，雙方討論話題包括如何處理由俄羅斯控制的烏克蘭領土。

俄羅斯外交部回應指報道屬虛假內容，更於通訊平台Telegram發帖文，批評有西方媒體發布虛假信息。

普里戈任證實返俄 寓所搜出大量金條及假髮 【下一頁】

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，白宮得悉相關非官方討論，但並非白宮鼓勵或引發的會晤，又強調涉及烏克蘭的事都需有烏方參與。

美國國務院發言人周四回應指，拜登政府沒有授權相關討論，重申沒有烏克蘭官員參與的情況下，不會與俄方舉行和談商討停戰事宜。

發言人表示，政府將繼續向基輔政府提供武器，以便烏克蘭官員在他們認為時機成熟時，能夠以強勢地位展開談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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