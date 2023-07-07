【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）

南韓政府針對日本福島第一核電站排放核廢水計劃展開調查，最終報告於周五（7日）公布。報告指如日方按照計劃，排放或能符合國際安全標準。另外，日本政府監管機構已發放福島第一核電站排放核廢水設施的驗收合格證。

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（第二版更新日本發放設施合格證）

日媒報道，日本原子能規制委員會周五向東京電力公司，發出福島第一核電站排放核廢水設施的合格證。委員會完成設施使用前的最終檢查，確認發生故障時停止核廢水排放的緊急切斷閥，及成為排放口的海底隧道性能沒有問題。

日媒指設施已準備就緒，核廢水測量設施的檢查已於今年3月通過。東京電力公司上月完成施工，包括排放核廢水的海底隧道。

南韓國務調整室室長方文圭與原子能安全委員會會長劉國熙公布，政府於2021年8月起﹑對第一核電站排放核廢水入海的安全分析及研究報告，結果認為如東京電力公司遵照規定排放，放射性物質濃度將符合排放標準和目標值，亦符合國際標準。

方文圭表示，檢查日方核廢水排放入海計劃後，確認核廢水排放時放射性物質濃度將滿足標準，放射性物質「氚」的濃度更達到比標準更低水平，符合國際原子能機構（IAEA）在內等國際機構提出的要求。

韓方報告根據5月底時在第一核電站實地考察及其他相關數據，如IAEA周二（4日）提交日方的安全評估等，才作出今次結果。

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根據東電的排除計劃，報告推算核廢水對南韓沿岸的放射性影響約為現時水平的10萬分之1。報告指出，隨日方淨化系統改善及穩定，核廢水的放射性同位素符合2019年中起實施的限制水平。

不過方文圭強調，報告以東電按計劃及遵守規定排放核廢水估算，今後會對日本提出的最終排放計劃再作檢查，檢視是否妥當，過後再作出最終判斷。

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責任編輯：吳漢培