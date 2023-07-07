【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 如按計劃排放

南韓政府針對日本福島第一核電站排放核廢水計劃展開調查，最終報告於周五（7日）公布。報告指如日方按照計劃，排放或能符合國際安全標準。

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南韓國務調整室室長方文圭與原子能安全委員會會長劉國熙公布，政府於2021年8月起﹑對第一核電站排放核廢水入海的安全分析及研究報告，結果認為如東京電力公司遵照規定排放，放射性物質濃度將符合排放標準和目標值，亦符合國際標準。

方文圭表示，檢查日方核廢水排放入海計劃後，確認核廢水排放時放射性物質濃度將滿足標準，放射性物質「氚」的濃度更達到比標準更低水平，符合國際原子能機構（IAEA）在內等國際機構提出的要求。

韓方報告根據5月底時在第一核電站實地考察及其他相關數據，如IAEA周二（4日）提交日方的安全評估等，才作出今次結果。

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根據東電的排除計劃，報告推算核廢水對南韓沿岸的放射性影響約為現時水平的10萬分之1。報告指出，隨日方淨化系統改善及穩定，核廢水的放射性同位素符合2019年中起實施的限制水平。

不過方文圭強調，報告以東電按計劃及遵守規定排放核廢水估算，今後會對日本提出的最終排放計劃再作檢查，檢視是否妥當，過後再作出最終判斷。

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責任編輯：吳漢培