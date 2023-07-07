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【AI熱潮】 中軟國際正式推出AI應用平台 股價逆市靠穩

股樓投資 12:26 2023/07/07

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中軟國際（00354）宣布，正式發布解放號JointPilot（靈析）人工智能應用平台，面向政企客戶，提供AI模型引入與部署、應用生成、運行管理、行業應用支援、知識管理、安全遵規和開發者生態等全方位人工智能整體解決方案。股價今早（7日）2.2%，升幅隨後收窄，最新報5.01元，升0.8%。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

中軟國際指出，大AI模型具有不理解本地和實時數據、推理局限在常識範圍、本地部署成本高等限制，阻礙其在各行各業的推廣運用。中軟國際基於解放號平台，透過prompt、fine tuning和plugin等生態工具補充大模型的不足，助力人工智能發展進入「後大模型時代」。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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此外，公司指出，JointPilot人工智能招聘助手基於真實招聘過程開發，實現簡歷智能篩選、快速精準推薦和面試評價等功能，可大幅提高招聘效率。目前，JointPilot已累積上百個可重複使用的能力單元，應用於信息收集、文件識別、營銷文案等通用場景，也應用於智慧城市、智慧採購和數字港口等行業場景。

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記者：郭秀慧

 

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