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【券商點睇】自研遊戲或有望超預期 創夢天地具海外市場優勢

股樓投資 12:01 2023/07/07

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國泰君安指出，創夢天地（01119）在管理遊戲完整生命周期中積累的豐富經驗，沉澱出深厚的遊戲發行和運營能力以及扎實的研發基礎，預期公司的長生命周期㿶戲將持續產出穩定收入，而其自研能力將定期為公司創造新的收入增長。 公司擅長將海外精品遊戲引進中國市場， 經過對遊戲本地化改良使其適應中國市場後進行發行及運營。 在對海外精品遊戲本地化和二次研發的過程中，公司積累了海外市場豐富的研發和運營專業能力， 這為其游戲出海拓展提供一定優勢。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該行又相信，公司的自研遊戲有望為公司帶來超預期的收入成長空間， 將在短期內帶來顯著盈利能力提升。在過去幾年不同遊戲種類的研發和業務嘗試中，公司曾錄得顯著的虧損，導致市場對其盈利能力的提升存在擔憂。 實際上，公司經過幾年的試錯和業務調整，現在已經確定出可支持其持續盈利性的遊戲開發方向， 專攻於研發其擅長的競技類游戲。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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另外，即將正式發行的全新自研遊戲《卡拉彼丘》預計將為公司帶來巨大的商業價值。在業務戰略調整後，公司已出清拖累利潤率的業務， 並開始發展出高質量的收入來源。國泰君安首予創夢天地「買入」 評級，目標價為4.85元。鑑於公司在提升盈利能力方面具有的巨大潛力，以及其在遊戲自研上的實力，最新目標價相當於2023年預測市銷率2.3倍，目標市值為68億元。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 創夢天地（01119） 中國 港股

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