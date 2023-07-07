【國情點睇】官媒發文反駁高盛報告 誤讀中資銀行基本面

日前，高盛下調多隻內銀股的評級和目標價，引起市場熱議。內地官媒《證券時報》即時發文回應高盛報告，「高盛研報嚴謹與否，市場自有公論。對此，幾家當事銀行人士和專業分析師都不予置評。」

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文章表示，從風險化解角度來說，內銀已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有不同程度下降。政策層面，去年11月以來，以「金融16條」為代表的信貸融資、債券融資、股權融資「三支箭」政策組合持續發力，房地產行業供需兩端均呈現回暖態勢。

至於地方政府層面，經過各方努力，地方政府加大紓困力度，金融機構通過降低融資主體的利息負擔、優化債務期限予以重組，以時間換空間取得存量風險項目的有效化解。

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文章認為，基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀。今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復。在嚴格落實地方政府隱性債務化解的同時，更要看到從平台融資到專項債融資、從基礎設施建設到基礎設施盤活、從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，這也將給內銀政信業務帶來新的空間。

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責任編輯：林衛