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【券商點睇】新車L7上市即爆款 吉利汽車升級進入新台階

股樓投資 11:56 2023/07/07

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據東吳證券報告，吉利汽車（00175）於6月批發銷量13.79萬輛，按年、按季上升8.9%和14.9%。分品牌來看，吉利品牌銷量10.67萬輛，按年、按季上升2.4%和14.9%；領克品牌1.64萬輛，按年、按年上升24.1%及13%；極氪品牌銷量1.06萬 輛，按年、按季上升146.9%和22.4%；睿藍品牌銷量4,211輛，按年下跌14.7%，按季上升3.9%。

【同場加映】溫股知新：成功突破區間市？ 三項指標有啟示

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【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

該行指出，L7上市即爆款，6月銷量9,673輛，躋身電混SUV市場的第一陣營。領克09首款5座車型正式上市，睿藍7、睿藍9亮相重慶車展，驅動公司電動化轉型加速。2023年吉利堅定發力新能源領域，多品牌全價位布局助力新車周期。隨着智能化新車持續推出，吉利的智能化與電動化升級將邁入新台階。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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東吳證券維持吉利於2023至2025年營業收入預測，分別為1,783億元人民幣、2,353億元人民幣及3,009億元人民幣，按年升幅為20%、32%和28%；純利分別為50億元人民幣、80億元人民幣和121億元人民幣，分別為下跌2%、上升60%和上升50%，對應市盈率為17倍、10倍和7倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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吉利汽車（00175） 市盈率 買入 港股 中國

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