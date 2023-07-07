hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】美國11月加息預期升溫 中長線HIBOR上升
股市 11:39 2023/07/07
美國昨公布上月私人市場新增職位急升，令下半年持續加息的預期升溫。中長線港元拆息今乘着有關預期續報升，與樓按相關的1個月港元拆息報約5.06厘，按日升1.5點子。反映銀行資金成本的3個月港元拆息亦報約5.06厘，按日升1.4點子。
早前企近5.5厘的隔夜港元拆息，連續第2日下跌，今報約5.22厘，按日跌19.7點子。
本港時間昨晚公布、俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，6月增加49.7萬人，遠高於預期的22.5萬人，為去年2月以來最大增幅，前值為26.7萬人。就業數據強勁，觸發市場憂慮聯儲局大幅加息，芝商所利率期貨工具一度顯示儲局11月加息機會接近一半。
|到期日
|7月7日港元利息結算率（厘）
|按日變幅（厘）
|隔夜
|5.21738
|-0.19691
|1 星期
|5.12738
|-0.04572
|2 星期
|5.11286
|-0.02018
|1 個月
|5.05935
|+0.0153
|2 個月
|5.05935
|+0.02459
|3 個月
|5.06048
|+0.01363
|6 個月
|5.09530
|+0.03834
|12 個月
|5.10821
|+0.03857
相關文章：
【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌 金管局昨貼現窗操作創逾1個月高
看文章 ・ 賺取 ET Points