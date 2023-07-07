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【港元拆息】美國11月加息預期升溫　中長線HIBOR上升

股市 11:39 2023/07/07

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【港元拆息】美國11月加息預期升溫　中長線HIBOR上升

美國昨公布上月私人市場新增職位急升，令下半年持續加息的預期升溫。中長線港元拆息今乘着有關預期續報升，與樓按相關的1個月港元拆息報約5.06厘，按日升1.5點子。反映銀行資金成本的3個月港元拆息亦報約5.06厘，按日升1.4點子。

早前企近5.5厘的隔夜港元拆息，連續第2日下跌，今報約5.22厘，按日跌19.7點子。

本港時間昨晚公布、俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，6月增加49.7萬人，遠高於預期的22.5萬人，為去年2月以來最大增幅，前值為26.7萬人。就業數據強勁，觸發市場憂慮聯儲局大幅加息，芝商所利率期貨工具一度顯示儲局11月加息機會接近一半。

到期日 7月7日港元利息結算率（厘） 按日變幅（厘）
隔夜 5.21738 -0.19691
1 星期 5.12738 -0.04572
2 星期 5.11286 -0.02018
1 個月 5.05935 +0.0153
2 個月 5.05935 +0.02459
3 個月 5.06048 +0.01363
6 個月 5.09530 +0.03834
12 個月 5.10821 +0.03857
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